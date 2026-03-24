La cantaora María José Llergo actuará en la nueva edición de Noites do Porto

El festival Noites do Porto avanza más confirmaciones para su sexta edición, con protagonismo para tres grandes voces femeninas del flamenco. La cápsula ‘Noites de Flamenco e Jazz’ tendrá como escenario el teatro Colón, el Garufa Club y el Jazz Filloa para presentar el directo de María José Llergo, La Tania y Lela Soto.

Al ya anunciado estadounidense Curtis Harding, se suma ahora una de las voces más internacionales del género. María José Llergo presentará el 2 de julio en teatro Colón su nuevo disco, Mala mía, cargado de sensibilidad y modernidad. Las entradas para el concierto saldrán próximamente a la venta en Ataquilla.

Abrirá el ciclo el 22 de junio la cantaora jerezana Lela Soto, que presentará su nuevo trabajo, El fuego que llevo dentro, con la calidez y cercanía del histórico Jazz Filloa. Y en su primera vez en Galicia, el jueves 25 de junio será el turno para La Tania, que llegará al Garufa Club en una oportunidad única de disfrutar en formato de proximidad de una artista que ha llevado el baile y el cante a nuevas dimensiones. Las entradas para estos dos conciertos ya pueden adquirirse en Ataquilla.com.

El festival Noites do Porto, organizado por Masgalicia, pretende reivindicar su carácter ‘a contracorriente’ con propuestas de vanguardia que buscan la exclusividad y la experiencia del público en las salas de conciertos de la ciudad. “Noites do Porto es una propuesta pensada para quienes aman la música, que se sumerge en el ecosistema cultural de la ciudad”, aseguran. La iniciativa cuenta con el apoyo del Concello, la Xunta -a través de Axencia Turismo de Galicia- y Estrella Galicia.

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