El Concello de A Coruña refuerza el control del pago de nóminas en el nuevo contrato del ocio del Fórum y el Ágora

El Programa Lecer contará con un nuevo contrato y, por tanto, con una nueva empresa adjudicataria. La anterior, Serviplus, dejó de pagar a los trabajadores, lo que hizo que las actividades en el Fórum Metropolitano y en el Ágora no pudiesen iniciarse en febrero, cuando estaba previsto. El Concello le retiró el contrato y ahora creará otro puente que se extenderá hasta la adjudicación del servicio a una nueva empresa, lo que se prevé que ocurra en septiembre. Según el Gobierno local, el programa se retomará en abril.

Mientras, se avanza en los pliegos del nuevo concurso, que se aprobaron este martes en el Consejo Rector del IMCE. En el nuevo contrato, el Concello se trata de blindar la subrogación de los trabajadores afectados. Aunque hay una excepción: "Los educadores y monitores serán subrogables en la medida que su formación se ajuste a la programación establecida, pues cabe la posibilidad de programación de temáticas diferentes según demanda y programa establecido por el IMCE, lo que puede implicar que no se necesiten esos docentes".

De hecho, como novedad, este programa incluye actividades específicas de senderismo. Se mantienen los talleres de otoño y primavera, los campamentos, actividades especiales y talleres monográficos.

Tras los impagos y las continuas protestas de los trabajadores, estos pliegos también pretenden reforzar el control laboral y de pago de las nóminas a los empleados. Así, el adjudicatario "deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato", por lo que "se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses".

Valor estimado de 1,3 millones y cuotas congeladas

El valor estimado del contrato es de 1,3 millones de euros, aunque divididos en diferentes anualidades. El nuevo contrato se firmará por un año con una sola prórroga anual, hasta un máximo de dos años.

Las anualidades quedarían así: 105.770,52 euros para 2026 (el programa durará cuatro meses); 317.343,31 euros para 2027; y 211.572,78 euros para 2028.

Además, se congelan las cuotas que pagan los usuarios por participar en el Programa Lecer. El contrato señala que, "a pesar de que en los últimos años se ha venido incrementando el número de usuarios del programa, para calcular el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato, en la estimación de ingresos a obtener por la empresa, por prudencia, se ha calculado un porcentaje de un 80% sobre los ingresos obtenidos por cuotas en el año 2025". Así, estos ingresos cubrirán parte del servicio.

En el concurso, se valorará positivamente (hasta 16 puntos) que las empresas que aspiren a asumir el servicio cuenten con monitores con formación especializada en necesidades educativas especiales.

Está previsto que se ofrezcan, sumando el Ágora y el Fórum, 130 talleres en otoño y otros tantos en primavera, lo que suma un total de 7.532 horas lectivas estimadas. Mientras, en los campamentos de Navidad habrá 220 plazas y 816 horas, mientras que en los de verano habrá 1.350 vacantes y 5.700 horas.

Los trabajadores, a la espera

Los trabajadores del Programa Lecer afectados por los impagos y la parálisis de las actividades reprocharon al Concello que no se les consultase nada sobre el nuevo contrato. Según explicaron, en el pleno municipal del 12 de febrero el Gobierno local se comprometió a consultar los pliegos de la licitación con una comisión de docentes del programa, pero esto no se cumplió.

La plantilla, que ha pedido una entrevista con la alcaldesa, Inés Rey, asegura que todavía desconoce cuándo se van a rretomar las actividades.