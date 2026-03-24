El Concello reforzará el control de acceso de vehículos y zonas de estacionamiento en la Ciudad Vieja a través de una aplicación

El Concello prepara actuaciones para mejorar el control de acceso y estacionamiento en la Ciudad Vieja de A Coruña con una nueva plataforma tecnológica mediante cámaras que estará operativa, según la estimación, antes del verano. Ya en el mes de mayo está prevista la puesta en marcha de la aplicación para que los residentes en el barrio puedan gestionar de forma más sencilla sus permisos de acceso, tanto a través del ordenador como del teléfono móvil, además de tramitar autorizaciones permanentes y temporales.

Como respuesta a las demandas trasladadas por los vecinos de la Ciudad Vieja, el Concello reforzará las medidas para hacer efectivo el funcionamiento del área delimitada como Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y la peatonalización. Explica que aumentará los controles tecnológicos y policiales, revisará la señalización y actualizará el censo de tarjetas y autorizaciones de los residentes y vehículos autorizados. Entre las actuaciones que se llevarán a cabo, figura la revisión de las matrículas de los vehículos que cumplen en la actualidad los requisitos de acceso y los vinculados a residentes cuyo domicilio también se encuentra en la Ciudad Vieja para depurar el listado y evitar la presencia de coches transferidos a terceros que ya no reúnen estas condiciones.

El uso fraudulento de las plazas de estacionamiento reservadas a residentes será otro de los focos de vigilancia. El Concello recuerda que en el aparcamiento del Oceanográfico-Ánimas ya se han instalado cámaras de seguridad con lectura de matrícula y paneles que advierten del estacionamiento solo para residentes. Está previsto que esta señalización se extienda al resto de la zona de aparcamientos para residentes de la Ciudad Vieja, junto a la distribución de nuevos adhesivos de residentes acordes a la actualización de la lista de vehículos autorizados. Esta lista actualizada comenzará a funcionar en fase de pruebas durante el mes de mayo. Durante este periodo, se corregirán los posibles errores y se atenderán reclamaciones y solicitudes de los vecinos, empresas e instituciones que tengan derecho a acceder, circular y estacionar de forma temporal en el barrio. El Concello calcula que en el mes de junio el nuevo sistema pueda quedar implantado de forma definitiva.

También en colaboración con la asociación vecinal, el Concello desarrollará una campaña informativa sobre el funcionamiento del software de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y sobre los permisos especiales de circulación y estacionamiento en la Ciudad Vieja, con especial atención a espacios sensibles como la plaza de Azcárraga y la plaza de Santo Domingo.

El Concello comunicó a los vecinos el informe favorable sobre la localización de puntos de recarga para vehículos eléctricos en el aparcamiento colindante con el Instituto Oceanográfico, dentro de la concesión que tramita el puerto. Además, se instalarán nuevas marquesinas en las paradas de autobús de ‘O Parrote, Capitanía’, ‘Maestranza-Metrosidero’ e ‘Hípica’.

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El mantenimiento de aceras y la reparación de incidencias puntuales en las calles del barrio ha sido otra de las actuaciones trasladas a la asociación de vecinos de la Ciudad Vieja, que se encargará de remitir al Concello un listado con los puntos ya localizados que necesitan mantenimiento y mejora.