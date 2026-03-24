A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad.

Tres acontecimientos alterarán el tráfico y afectarán a la movilidad en A Coruña durante los próximos días. A partir de este miércoles 25 de marzo la ciudad encara una semana en la que se sucederán varias situaciones que afectarán a las infraestructuras y a los servicios de transporte de los que dependen miles de coruñeses, también del área metropolitana. A continuación detallamos las fechas clave de una semana en la que las complicaciones para la movilidad marcarán el día a día de los ciudadanos.

Manifestación del sector del taxi

Todo el colectivo de taxistas de A Coruña, agrupados en las asociaciones Teletaxi y Radiotaxi, volverá a manifestarse contra los vehículos VTC —coches del tipo Uber y Bolt— y la “inacción” del Concello, en una gran marcha reivindicativa que saldrá este miércoles 25 del Obelisco Millenium a las 11.00 y finalizará en la explanada de O Parrote a las 13.00 horas. Está previsto que los taxis realicen un recorrido que pasará por ronda de Outeiro, avenida Alcalde Pérez Ardá, calle Ramón y Cajal, Casa del Mar, avenida Primo de Rivera, Linares Rivas, los Cantones, avenida de la Marina y Puerta Real. Aquí puedes consultar los cortes de tráfico en A Coruña durante la manifestación de taxistas de este miércoles. Más información.

La estación de trenes, cerrada por obras

El cierre de la estación de trenes de A Coruña este viernes, día 27, y el sábado 28 de marzo obliga a Renfe a diseñar un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los viajeros. Las obras que Adif realizará en la infraestructura de la estación dejan sin servicio a los trenes que circulan en la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y, hasta el mediodía del sábado 28, todas las circulaciones con origen y destino a esta estación ferroviaria.

Se verán afectadas las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, y la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos, lo que obligará a realizar una parte del trayecto por carretera. La compañía avanza que ha programado autobuses y taxis para poner a disposición de los viajeros y suplir la interrupción del servicio en 27 conexiones. Más información.

Corte de la avenida de A Pasaxe

El corte de la avenida de A Pasaxe entre los días 30 de marzo y 1 de abril en el tramo comprendido entre el tanatorio Servisa y el Burger King para la demolición del viaducto de acceso al Chuac lleva a la Xunta a recomendar el uso de la carretera del puerto desde la glorieta de la Casa del Mar para acceder al hospital desde la ciudad. Para aquellos que procedan del área metropolitana se propone utilizar la avenida de Alfonso Molina hasta el desvío a Matogrande, desde donde se accederá al túnel de Eirís y de allí a la glorieta de Casablanca.

Aunque el corte de tráfico se efectuará entre Servisa y Burger King, la Xunta considera que se verá afectada toda la avenida de A Pasaxe, desde la Casa del Mar hasta el puente sobre la ría. En la avenida se cortará el túnel de Os Castros, de forma que todo el tráfico pasará por los carriles laterales para evitar colapsar la zona del hospital. Se justifica la elección de los primeros días de la Semana Santa porque según la Dirección General de Tráfico la circulación se reduce un 20% y no hay transporte escolar. La Xunta admite la posibilidad de que se incremente el colapso de la glorieta de Matogrande porque no se va a abrir el desvío de San Cristóbal a Alfonso Molina, como estaba previsto. Más información.