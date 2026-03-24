Operación 'Marka'
Detenido un empresario en A Coruña por falsedad en la documentación de empleados extranjeros
Daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social con la identidad de antiguos empleados para ahorrarse los costes de los cursos de formación
La investigación se inició cuando un trabajador, al comprobar su vida laboral, se dio cuenta de que había sido dado de alta en la Seguridad Social en fechas en las que trabajaba para otra empresa fuera de España
La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a un hombre como autor de un delito de falsedad documental, por emplear a ciudadanos extranjeros utilizando identidades de terceros. Según ha informado este martes el 091, en el marco de la operación 'Marka', los agentes han finalizado una investigación que tuvo su origen en la denuncia de un ciudadano extranjero que, al consultar su vida laboral, observó que había sido dado de alta en la Seguridad Social en una empresa en fechas en las que se encontraba trabajando para otra distinta fuera de España.
La empresa, dedicada a labores de limpieza y mantenimiento, empleaba a ciudadanos de origen extranjero utilizando documentos de identidad de antiguos trabajadores.
El empresario efectuaba esta irregularidad con la intención de ahorrarse la cuantía de los cursos de preparación necesarios para el desarrollo de la actividad laboral, obligatorios para los nuevos empleados, así como el coste de darlos de alta en la Seguridad Social durante el tiempo de realización de los mismos.
En la práctica, daba de alta nuevamente a antiguos empleados que ya habían realizado dichos cursos.
La Policía ha explicado que, con ello, perjudicaba, por un lado, a los trabajadores, que eran contratados en la creencia de que el empresario realizaba todos los trámites correspondientes para darlos de alta en la Seguridad Social y, posteriormente, descubrían que habían desarrollado un trabajo por el que no generaban los correspondientes días de cotización, ya que estos derivaban en los auténticos titulares de las altas.
Por otro lado, perjudicaba a las empresas para las que realizaba los mantenimientos, ya que eludía sus sistemas de control al desarrollar su actividad con personal no cualificado en los cursos de seguridad laboral previamente exigidos, con el consiguiente riesgo para la salud de los empleados.
Además, varios de los trabajadores fueron despedidos cuando detectaron que en su contrato figuraba el nombre de un tercero y el empresario se negó a subsanar la situación.
La investigación derivó en la detención del empresario el pasado día 9 de marzo como supuesto autor de un delito de falsificación documental.
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