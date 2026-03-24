Los gastos del año pasado del instituto de fiestas de A Coruña superan un 15% al presupuesto de 2026

El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), dependiente del Concello, se encarga de la organización de las fiestas y de gestionar los espacios culturales, desde el Coliseum al Teatro Colón, y en los últimos años ha sido una constante los problemas económicos para hacer frente a sus obligaciones. Han llevado a que haya habido que hacer ampliaciones de presupuesto para afrontar facturas atrasadas que motivaron críticas de la oposición o que, según admitió el propio Ayuntamiento, acumulase tardanzas a la hora de pagar a los proveedores.

El Concello ha ido aumentando sus créditos iniciales, pero, aunque este año ha presupuestado más de 9,8 millones de euros, la cifra no alcanza para abonar el nivel de gasto del año pasado. De acuerdo con la liquidación de las cuentas del organismo en 2025, las obligaciones reconocidas netas, esto es, las facturas del ejercicio, superaron los 11,37 millones de euros. Un 15,5% más que lo que le reservan las cuentas de este año. La liquidación pasará por el Consejo Rector del IMCE el próximo viernes.

El presupuesto inicial en 2025 era de casi 8,6 millones de euros, con lo que, comparando simplemente las cifras de partida, la cantidad dedicada este año al IMCE se incrementa. Pero el presupuesto del instituto para el ejercicio pasado aumentó en más de 2,5 millones de euros por modificaciones presupuestarias, en su mayoría por 1,8 millones adicionales del Concello, y tanto la recaudación como los gastos acabaron siendo todavía mayores. Especialmente los segundos, que se sitúan en unos 11,66 millones de euros.

La mayoría de los ingresos son transferencias municipales

En consecuencia, el resultado acabó siendo positivo para el IMCE, en unos 560.000 euros. El remanente líquido de tesorería, fondos que quedan para emplearse otros años, queda en algo más de 660.000 euros, una vez que se descuentan algunos fondos que el IMCE debería percibir pero que son de "difícil o imposible recaudación". El grueso de los ingresos del organismo, que lleva el Coliseum, Teatro Rosalía, Fórum Metropolitano, Centro Ágora y Teatro Colón, proviene de las transferencias municipales, que el año pasado sumaron casi 9,3 millones de euros.