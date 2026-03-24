Herido un menor en A Coruña tras la colisión de una bicicleta y un coche en Pocomaco
El joven se quejaba de un dolor en la espalda y tuvieron que acudir los servicios sanitarios
A Coruña
Un joven de 15 años ha resultado herido tras la colisión de una bicicleta y un coche en el polígono de Pocomaco, a la altura de la Cervecería O´Sampaio. La Policía Local recibió el aviso pocos minutos antes de las 19.00 horas.
Hasta el lugar se tuvieron que desplazar los servicios sanitarios, ya que el joven se quejaba de un dolor en la espalda. Se desconoce qué motivó el accidente, pero en todo caso el menor ha sido el que ha salido peor parado, puesto que era el que conducía la bicicleta.
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