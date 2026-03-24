¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 24 de marzo

Presentación del libro ‘Distancia de fuga’

La escritora Cristina Araújo, que fue Premio Tusquets en 2022, presenta su nuevo libro, Distancia de fuga. La autora charlará con Alfonso Hermida.

19.30 horas. Cocodrilo Amarillo (Real, 9).

Arranca el ciclo literario ‘Compaxinadas’

La segunda edición de estos encuentros se estrenará con la visita de Manuel Vilas, que hablará con Javier Pintor sobre su nuevo novela, Islandia.

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19.00 horas. Fundación Luis Seoane(San Francisco, 27).