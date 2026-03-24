IGW amplía su proyecto en el Breogán Park de A Coruña con un centro de su marca premium Spaces.

International Workplace Group (IWG), multinacional dedicada a espacios de trabajo flexible y propietario de marcas como Regus, Spaces, Signature o HQ, amplía su proyecto en Breogán Park con un espacio de 4.300 m² que casi duplica la superficie inicialmente prevista para su desembarco en este futuro centro de ocio y servicios de A Coruña --en la antigua parcela de Dolce Vita-- y que se enmarcará en la línea de su marca Spaces, su enseña "más premium orientada a empresas innovadoras y entornos creativos", según informan los promotores del recinto.

"El acuerdo firmado entre IWG y Breogán Park contempla incrementar la superficie del centro hasta aproximadamente 4.300 m², casi el doble de lo previsto inicialmente, lo que permitirá desarrollar uno de los mayores espacios de trabajo flexible del noroeste de España", destacan en un comunicado en el que añaden que este nuevo centro estará ubicado en la segunda planta del complejo de ocio y servicios de Agrela, y ofrecerá espacios de coworking, oficinas privadas, salas de reuniones, áreas creativas y zonas de networking que, según destacan desde Breogán Park, se integrará con "el ecosistema de comercio, ocio, restauración, hoteles y wellness del proyecto".

Inciden los impulsores de este complejo en Agrela en que "la ampliación del proyecto de IGW en Breogán Park se produce además en un momento de crecimiento del mercado de oficinas flexibles en Galicia" y añaden que en los últimos meses IWG ha reforzado su presencia en la ciudad con la incorporación de nuevos espacios de trabajo flexible, como el centro Regus Neurall Coruña, de aproximadamente 1.300 m².

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El nuevo Spaces Breogán Park aspira a "convertirse en el principal hub de trabajo flexible de la ciudad, integrando el entorno laboral con una oferta muy complementaria como es la oferta de restaurantes, el centro Metropolitan, el ocio, los hoteles y las tiendas, todo ello dentro de un proyecto urbano de usos mixtos con buena accesibilidad, transporte público y parking", subrayan los impulsores del centro.