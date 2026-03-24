Dos joyas del Modernismo en A Coruña se preparan para recuperar su esplendor: los planes para Casa Escudero y el edificio más singular de San Nicolás

Los andamios o mallas que cubren un gran número de edificios del centro de A Coruña no solo son para proceder a un cambio de fachada o para evitar la caída de cascotes en aquellos que están en estado de ruina. Las redes también se colocan para proteger joyas del Modernismo que necesitan una mano para recuperar su esplendor. Es el caso de la Casa Escudero, en Juan Flórez, y del inmueble ubicado en los números 11-13 de la calle San Nicolás.

Este último, que data de 1913, es todo un icono. Obra de Ricardo Boán y Callejas, destaca, según explican en la Guía de Arquitectura de A Coruña de Colexio Oficial de Arquitectos, por "el prodigio de fantasía decorativa" de las fachadas y "el carácter decididamente onírico del proyecto". Los propietarios del inmueble, que tiene el segundo nivel de protección por su valor arquitectónico, ya tienen el visto bueno de la comisión de expertos del Pepri para realizar obras, que les instó el pasado año a aportar más documentación y memoria histórica que recoja las tonalidades y colores de los acabados de las fachadas y sus elementos.

El plan es hacer obras para reparar la fachada, que se encuentra deteriorada. Así, se procederá a la reparación de balcones, carpinterías, galerías y otros elementos. La actuación de la restauración se ha informado favorablemente, por lo que solo queda pendiente la entrega de más documentación.

Casa Escudero, en Juan Flórez con calle Ferrol / Carlos Pardellas

Un chalet en pleno Juan Flórez

En el caso de la Casa Escudero, en la esquina entre Juan Flórez y la calle Ferrol, los propietarios procedieron a la colocación de una bandeja de protección tras detectar posibles problemas en el torreón y para prevenir que no caiga nada a la vía pública mientras que no se hacen los arreglos definitivos.

Este chalet fue levantado por el arquitecto coruñés Eduardo Rodríguez Losada en 1913 por encargo del empresario textil Alonso Escudero. Era habitual en Juan Flórez ver este tipo de inmuebles, pero ahora es el único palecete que queda. Su aspecto, no obstante, ha sufrido algunos cambios. Desde la calle se puede ver que se han tapiado ventanas en el torreón, por lo que durante las próximas obras, siempre y cuando cuenten con autorización, puede ser que los dueños estén obligados a recuperar la fachada original.

La Casa Escudero, que durante parte de la Guerra Civil española albergó la Delegación de Orden Público y fue sede del Consulado de Cuba, lleva unos días cubierta de andamios, lo que ha llamado la atención de muchos viandantes.