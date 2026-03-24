Todo listo para una de las cimas de A Coruña: obras en la torre de Teléfonica del Montiño

Arranca la obra de la torre de Teléfonica del Montiño, en O Castrillón. Tras años con una red de seguridad y con el andamio, el más elevado de la ciudad, ya colocado, los obreros han procedido a colocar el material de obra en los tejados.

Esta torre fue construida en el año 1971 como torre de telecomunicaciones de O Montiño, proyectada por Severino González, que se eleva sobre todos los edificios de su entorno. Está situada en la esquina de las calles Cerca y Jacinto Benavente. Este inmueble, que destaca por su altura, cuenta todavía con personal de Telefónica.

Hace un mes empezó la instalación del andamio que rodea la torre, lo que llamó la atención de los vecinos de la zona. Estos días ya se nota movimiento. Una grúa se ha instalado junto al edificio para trasladar materiales desde una bañera de obra a lo alto de la torre, donde trabajan los operarios para proceder a su rehabilitación.

Sede de Telefónica y museo

Tras la reorganización de la actividad en A Coruña de la empresa Telefónica, ya hoy en día solo dispone de personal en dos de los edificios de los que disponía en la ciudad, en la central de la calle San Vicente de Paúl, en el barrio de Monte Alto, y en esta de O Castrillón. Esta última apunta a ser su única sede coruñesa.

La torre, además, dispone de un museo creado por los extrabajadores en el que se exhiben los antiguos medios con los que operaba Telefónica.