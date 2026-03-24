De Madrid a A Coruña con 340.000 euros de cocaína: penas de cárcel para la trama que cayó en un súper de Vioño

El aparcamiento de un supermercado de Vioño fue, en 2024, el escenario de una de las mayores intervenciones de droga en los últimos años en A Coruña. La Policía Nacional, que llevaba tiempo investigando a un narcotraficante residente en la ciudad, siguió a uno de sus proveedores hasta su punto de contacto en la ciudad, a donde este había llegado con algo más de 340.000 kilos de cocaína, y la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de condenar a cada uno de los dos implicados a siete años de cárcel. Además, les ha impuesto una multa del doble de la droga incautada, unos 683.000 euros.

Según señala el fallo, que los condenados pueden recurrir, el 091 empezó a indagar en las actividades del comprador, extranjero pero que reside en A Coruña desde 2011. Ya había sido condenado en 2023 a seis meses de prisión por un delito de receptación, y la Policía Nacional empezó a realizarse un seguimiento por sospechar que se dedicaba al narcotráfico. El hombre entró en contacto con el otro condenado, un varón de unos 40 años sin antecedentes penales, que acordó traerle algo más de tres kilos de cocaína en un Volkswagen desde Madrid. La droga tenía una pureza de casi el 100%, y, de acuerdo con la sentencia, su valor en la calle se acerca a los 341.700 euros.

Pero la Policía Nacional ya lo había identificado, y empezó a seguir su vehículo cuando circulaba hacia A Coruña por la autovía, cerca de Lugo. Ya en la ciudad, el hombre entró en el aparcamiento de un supermercado de Vioño y aparcó junto al coche de su contacto, que tenía un compartimento hidráulico bajo los asientos traseros para ocultar droga. Ambos, según los agentes que declararon como testigos, intercambiaron las llaves de sus vehículos, que, según considera probado la Audiencia Provincial, ambos usaban "para transportar la droga". Los policías intervinieron y, además de hacerse con los estupefacientes, que ya han sido destruidos, les incautaron 470 euros que "procedían de la venta de droga".

El receptor de los estupefacientes intentó exculpar al otro condenado, pero la sentencia, siguiendo la versión de la Policía Nacional, considera que ambos son culpables. El Código Penal castiga el tráfico de drogas con penas de prisión de tres a seis años, pero se elevan cuando la cantidad incautada es de "notoria importancia", con lo que la Audiencia Nacional la sube hasta los siete años de prisión, si bien no llega a la máxima por la "carencia de antecedentes penales de los acusados". La multa podría ser equivalente a la droga incautada o al triple, pero el fallo opta por un término medio del doble del valor.