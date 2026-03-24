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Miles de coruñeses cuelgan al llamar al 010: el 14% de las llamadas se abandona

En 2024, el servicio telefónico de atención a la ciudadanía de A Coruña recibió 560.901 llamadas, pero 80.916 cortaron durante la espera

Una persona utiliza su móvil

Una persona utiliza su móvil / V. E.

Ana Carro

A Coruña

En la oficina del 010 en A Coruña, el teléfono no deja de sonar. Hay llamadas para preguntar cómo hacer un trámite administrativo, para avisar de que se deja un mueble en la calle o para saber el horario de apertura de un museo. Según la memoria del Concello de 2024, el 010 recibió un total de 560.901 llamadas. Pero no todas recibieron respuesta: 80.916 colgaron durante la espera, lo que supone un 14,4% del total.

De todas las llamadas del año pasado, 58.878 acabaron en la locución inicial, 368.086 fueron resueltas por operadores y otras 53.021 obtuvieron respuesta a través de los sistemas automáticos.

En el nuevo contrato, que se acaba de licitar, el Concello de A Coruña quiere garantizar como mínimo que el 85% de las llamadas entrantes durante toda la franja horaria de funcionamiento del servicio sean atendidas. El objetivo es "no superar el 15% en el índice de abandono en cola y en agente del total de llamadas", así como "conseguir unos tiempos de espera de los usuarios inferiores a los 15 segundos en un 80% de los casos".

Según datos municipales, un 10% de las llamadas atendidas en 2024 fueron para solicitar cita previa. En términos generales, el 80% de las llamadas se reciben entre las 9.00 y las 14.00 horas de lunes a viernes.

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El mes con más atenciones a través del 010 fue septiembre (63.827), mientras que diciembre fue el que menos (32.605).

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