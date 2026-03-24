El pleno extraordinario por la renuncia de A Coruña a ser sede del Mundial ya tiene fecha

El Gobierno local de A Coruña ha convocado para este viernes, a la una y media de la tarde, el pleno extraordinario en el que la oposición le exigirá explicaciones por la renuncia a ser sede del Mundial de fútbol en 2030. La alcaldesa, Inés Rey, hizo oficial su retirada de las aspiraciones mundialistas el pasado lunes, 16 de marzo, dos días antes de una visita clave de los emisarios de la FIFA para revisar la situación de la candidatura coruñesa. Rey anunció paralelamente un proyecto de reforma integral para Riazor, aún sin plazos. Lo hizo acompañada por Juan Carlos Escotet, presidente de un Deportivo de A Coruña que rechazó desde el primer momento la participación en la cita deportiva internacional, por el trastorno para la competición y para sus socios y por el sobredimensionamiento futuro del estadio.

Tras la renuncia, el Partido Popular convocó un pleno extraordinario para que el Gobierno de A Coruña ofrezca explicaciones, con la potestad legal que le da tener nueve concejales en la Corporación. "Que la alcaldesa sea valiente y explique que fue todo lo que ha pasado. Que dé la cara y nos cuente la verdad", expuso en una rueda de prensa el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Miguel Lorenzo. "Son días muy tristes para la ciudad", lamentó, para recordar después que en el discurso de Navidad de 2024 Rey dijo que este era "su gran proyecto de ciudad, su gran apuesta". "Ese proyecto nunca existió. Nos ha engañado", dijo Lorenzo, "tienen que pedir perdón".

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"Con o sin inversor privado"

La alcaldesa, Inés Rey, defendió la pasada semana que, "con inversor o sin inversor privado", la ciudada acabaría "hipotecada" dado el coste de la reforma, en referencia al elevado coste de la ampliación del estadio por encima de los cuarenta mil espectadores y la financiación privada que, a pesar de las sucesivas declaraciones públicas de miembros del Ejecutivo de A Coruña, nunca llegó. "No es agradable, pero, a veces, es mejor tener los pies en la tierra, en la realidad. Los contras son mayores que los pros. Queríamos ser sede del Mundial, pero no a cualquier precio", apuntó al regidora.