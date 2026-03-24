Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Una semana de complicaciones en la movilidadEl pleno por la renuncia del Mundial ya tiene fechaIncendiados seis contenedores de madrugadaEl textil de A Coruña se planta ante el convenio estatalEl tiempo en Galicia en Semana SantaNuevo almacén Amazon en AgrelaDos joyas del Modernismo coruñés preparan mejorasEl polígono de Bergondo pierde su única sucursal bancaria
instagramlinkedin

El polvo de una obra causa una falsa alarma en el parque de bomberos de A Coruña

Ocho efectivos y tres vehículos se desplazaron tras el aviso, pero su intervención quedó anulada al comprobar que no era humo

Bomberos de A Coruña durante una intervención.

Bomberos de A Coruña durante una intervención. / Casteleiro

El polvo de una obra ha causado este martes una falsa alarma en el parque de bomberos de A Coruña. Pasaban pocos minutos de las 15.00 horas cuando la policía alertó de que salía humo de un edificio de oficinas en la avenida Linares Rivas. Los bomberos movilizaron una dotación integrada por ocho efectivos y tres vehículos, pero su intervención quedó finalmente anulada al descubrir que lo que, aparentemente, parecía humo era en realidad polvo procedente de una obra próxima. Durante el trayecto, fueron avisados de que se cancelaba la actuación y regresaron a la base sin lamentar daños.

TEMAS

  1. Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío
  2. Irene Ferreras: 'En el Deportivo no querían que empezase la temporada, pero no fueron valientes
  3. ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
  4. ¿Qué tiempo hará en A Coruña en la recta final de marzo? La Aemet y Meteogalicia tienen las claves
  5. Los cuatro barrios más céntricos agrupan más de la mitad de las obras en viviendas y locales en A Coruña
  6. El investigador de la Universidade da Coruña que limpia el agua con materiales naturales y luz solar: eficacia del 98%
  7. Novo Mesoiro, lejos del ruido y, a veces, demasiado: 'Aquí no hay prisas, hay parques y familias
  8. Vivir entre la oración y el trabajo, dos monjas de clausura celebran a su patrón en Bergondo: 'No estamos fuera del mundo

El polvo de una obra causa una falsa alarma en el parque de bomberos de A Coruña

El polvo de una obra causa una falsa alarma en el parque de bomberos de A Coruña

Arranca la rehabilitación de la torre de Telefónica en O Castrillón, una de las 'cimas' de A Coruña

Arranca la rehabilitación de la torre de Telefónica en O Castrillón, una de las 'cimas' de A Coruña

El Gobierno de A Coruña se enfrenta este viernes al pleno extraordinario por la renuncia al Mundial de 2030

El Gobierno de A Coruña se enfrenta este viernes al pleno extraordinario por la renuncia al Mundial de 2030

El Concello reforzará el control de acceso de vehículos y zonas de estacionamiento en la Ciudad Vieja a través de una aplicación

El Concello reforzará el control de acceso de vehículos y zonas de estacionamiento en la Ciudad Vieja a través de una aplicación

A la venta hasta marzo de 2027 los vuelos de A Coruña a Milán y Ginebra

A la venta hasta marzo de 2027 los vuelos de A Coruña a Milán y Ginebra

El textil de A Coruña se planta ante el convenio estatal: prepara movilizaciones

El textil de A Coruña se planta ante el convenio estatal: prepara movilizaciones

Un juzgado de A Coruña avala la multa de 8.000 euros a un pub del Orzán por incumplir la ordenanza de ruido

Un juzgado de A Coruña avala la multa de 8.000 euros a un pub del Orzán por incumplir la ordenanza de ruido

A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad

A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
Tracking Pixel Contents