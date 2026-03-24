El polvo de una obra causa una falsa alarma en el parque de bomberos de A Coruña

El polvo de una obra ha causado este martes una falsa alarma en el parque de bomberos de A Coruña. Pasaban pocos minutos de las 15.00 horas cuando la policía alertó de que salía humo de un edificio de oficinas en la avenida Linares Rivas. Los bomberos movilizaron una dotación integrada por ocho efectivos y tres vehículos, pero su intervención quedó finalmente anulada al descubrir que lo que, aparentemente, parecía humo era en realidad polvo procedente de una obra próxima. Durante el trayecto, fueron avisados de que se cancelaba la actuación y regresaron a la base sin lamentar daños.