Al menos seis contenedores arden de madrugada en A Coruña

Los bomberos de A Coruña han tenido que intervenir hoy de madrugada en varios puntos de la ciudad por al menos seis contenedores de basura incendiados. Estos incidentes comenzaron alrededor de las 01.30 horas en la zona de San Roque con media docena de contenedores ardiendo, "cinco de ellos completamente calcinados", en tres ubicaciones diferentes en la Calle Perú y en la calle Maestro Bernardino González Freire, según informan los bomberos.

Más tarde, sobre las 07.20h, los bomberos atendían otros dos avisos por incendios en elementos urbanos en la calle Estrecha de San Andrés, uno de ellos por un fuego en dos baños de obra.

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