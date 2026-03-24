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Estos serán los cortes en A Coruña por la manifestación de taxistas de este miércoles

Habrá interrupciones puntuales del tráfico y la lentitud por las vías por las que transcurra, pero el Ayuntamiento no ha programado desvíos

Concentración de taxistas de A Coruña el año pasado, la fuerte subida de las aseguradoras en sus pólizas.

Concentración de taxistas de A Coruña el año pasado, la fuerte subida de las aseguradoras en sus pólizas. / Casteleiro/Roller Agencia / LCO

Enrique Carballo

El sector del taxi coruñés se manifestará este miércoles, 25 de marzo, contra lo que consideran una "inacción" del Ayuntamiento ante la circulación en la ciudad de VTC, es decir, vehículos tipo Uber o Cabify. Estos negocios tienen prohibido realizar viajes urbanos, dentro de la ciudad, y el Concello, que prepara una ordenanza específica para ellos, afirma que está tramitando expedientes a vehículos a los que se ha encontrado operando, pero tanto las asociaciones tradicionales del sector, Tele Taxi y Radio Taxi, como la recientemente creada Ugataxi ocuparán las vías coruñesas entre las 11.00 y las 13.00 horas de este miércoles con una caravana de vehículos, en protesta. El Concello no tiene programados desvíos, si bien habrá cortes puntuales por las vías por las que los taxistas vayan pasando.

La concentración saldrá a las 11.00 horas del Millenium y subirá por la ronda de Outeiro hasta Pérez Ardá. Luego se desplazará por Ramón y Cajal hasta la Casa del Mar y transitará por Primo de Rivera hasta la plaza de Ourense, pasando por delante de los Cantones, por la Marina y por Puerta Real, hasta acabar a las 13.00 horas. Los cortes no serán en las dos direcciones de las calles por las que pase la caravana, sino solo de los carriles que vayan ocupando. Aunque no se habilitarán itinerarios alternativos, sí se espera lentitud en el tráfico.

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