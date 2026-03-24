El tiempo en A Coruña según la Aemet: el sol manda por ahora pero... ¿hasta cuándo?

Esta primavera que acabamos de estrenar nos ha salido soleada, por lo menos en su estreno. A Coruña decía adiós al invierno la semana pasada con varias jornadas de temperaturas elevadas y con las primeras visitas de muchos coruñeses a las playas, antes de un fin de semana --el primero de la estación primaveral-- que también ha pintado cielos azules y estampas de zonas de paseo muy concurridas gracias a un tiempo muy estable que invita a disfrutar de actividades al aire libre. Y lo que va de esta semana no ha cambiado, de momento, ese guion, salvo por un descenso de las máximas ayer lunes, en un inicio de semana tan soleado como lo fueron el sábado y el domingo, pero con un viento del norte que rebajaba los termómetros, dentro de valores todavía suaves.

¿Cómo viene el resto de la semana? ¿Hasta cuándo va a durar este tiempo estable, seco y soleado? A pocos días de la Semana Santa muchos coruñeses están pendientes de la predicción meteorológica para saber a qué atenerse durante un período que para algunos es vacacional, para otros es tiempo de viajes o de encuentros y para la mayoría marca el punto de inflexión en esta transición del invierno a la primavera. Los pronósticos adelantados de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia no llegan todavía a concretar qué tiempo hará durante los días festivos del Jueves y Viernes Santo pero sí avanzan ya cómo será el camino hasta entonces, así que a continuación detallamos cómo viene lo que queda de esta semana y cómo empezará la próxima, a las puertas ya de la celebración de la Pascua.

Por ahora lo que vemos en las predicciones meteorológicas es que este martes día 24 de marzo será un día de tiempo seco y soleado, en línea con lo que va de esta incipiente primavera. Tanto la Aemet como Meteogalicia pronostican que hoy será un día de sol y con máximas de unos 18 ó 19 grados, así que pasaremos un día muy tranquilo en el plano meteorológico y con temperaturas suaves.

Mañana miércoles, día 25, llegan algunos cambios. Aemet y Meteogalicia coinciden en que por la mañana no se descartan algunos chubascos. La nubosidad aumentará durante la madrugada y en las primeras horas del día podrían caer precipitaciones débiles que cesarán previsibleente a partir del mediodía para dar paso a una tarde con alternancia de nubes y claros. Notaremos también un importante descenso de las temperaturas: Aemet prevé máxima de 15 grados en A Coruña, mientras que Meteogalicia pronostica que los termómetros no lograrán superar los 12 grados, así que el bajón térmico será notable comparado con los días previos. La mínima se mantendrá entre los 8 y los 11 grados.

El jueves 26 será un día con algunas nubes, dentro de una situación marcada por la estabilidad atmosférica, ya sin previsión de chubascos. Los termómetros por ahora no remontan, así que A Coruña marcará mínima de entre 8 y 10 grados, y maxima de entre 13 y 15 grados según las previsiones de Aemet y Meteogalicia.

Para el viernes día 27, a las puertas del fin de semana que dará el pistoletazo de salida para la Semana Santa, el sol vuelve a mandar en el mapa del tiempo. La influencia de las altas presiones dejará una jornada soleada aunque con temperaturas todavía algo cortas, en valores similares a los del miércoles y el jueves.

El sábado 28 llegará con A Coruña todavía bajo el influjo de las altas presiones aunque con un cierto aumento de la probabilidad de algún chubasco en A Coruña y con los termómetros sin cambios. Y el domingo día 29 volverá a descender la concurrencia de precipitaciones, así que de momento no se esperan para ese día lluvias en el área de A Coruña, aunque sí veremos nubes en el litoral coruñés.

Noticias relacionadas

La próxima semana comenzará con una jornada a medio camino entre las altas y las bajas presiones, según las previsiones de Meteogalicia --el avance publicado por la Aemet no alcanza todavía esta jornada-- así que el lunes día 30 alternarán nubes y claros, sin descartar de momento algún chubasco débil, y ya para el martes día 31 Meteogalicia prevé un día previsiblemente soleado y ya con las temperaturas en ascenso, así que se anticipa máxima de 17 grados para esa jornada que marca el final de marzo y la antesala de una Semana Santa que, si se mantuviese esta situación, parece que no pinta mal, aunque habrá que esperar a ver cómo se concretan los pronósticos de las agencias oficiales de meteorología para actualizar estas previsiones y afinar la información del tiempo que hará en A Coruña. Más información.