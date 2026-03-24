Los vecinos de A Coruña piden más espacio peatonal junto a ExpoCoruña

La calle Mendaña de Neyra, entre ExpoCoruña y edificios de viviendas, es ahora sobre todo una vía con espacio para vehículos, con acera estrecha, tres carriles de circulación, pequeñas zonas verdes y espacio que se emplea como estacionamiento de vehículos. Pero desde la asociación vecinal Monte Martelo han propuesto al Ayuntamiento una «humanización» con más aceras y la implantación de sentido único.

Los coches, así, solo podrían circular en dirección a Félix Acevedo, y se crearían plazas de aparcamiento y un carril bici que conectase con la avenida de la Universidad. Los espacios para la circulación de peatones se ampliarían. La agrupación vecinal afirma que el proyecto está pendiente, desde octubre, de un estudio de movilidad, si bien el Concello no ha respondido a las preguntas de este diario sobre la cuestión.

Depósito de vehículos

Los vecinos también han propuesto cambios para la reforma de las carreteras DP-3004 y DP-512, de la Diputación. En relación a la segunda, piden una modificación a la altura del depósito municipal de vehículos, en O Martinete, con una ampliación de la zona peatonal y mejoras para realizar los giros. Según su propuesta, se podría aprovechar una «nave abandonada» que forma parte del depósito actual.

Si se cediese a la vía pública, algo para lo que, advierten desde la agrupación, sería necesesario modificar el contrato de la grúa, «conseguimos aceras reglamentarias, ampliar el paso inferior, carril bici, una zona para parque infantil, biosaludable y una nueva estación de BiciCoruña que de servicio a O Martinete». Siempre según los vecinos, la actuación «obtuvo el visto bueno de todas las administraciones» y, cuando en el pasado mes de octubre la entidad promovió una encuesta pública con actuaciones, fue «una de las más votadas».

Pasarela peatonal

Y, como ya publicó este diario, la agrupación Monte Martelo pidió una pasarela peatonal elevada en la rotonda de Lonzas, en la que confluyen la tercera ronda y las avenidas Enrique Salgado Torres y San Cristóbal, así como el vial que lleva al aparcamiento disuasorio. La plataforma para caminantes quedaría por debajo del paso elevado de la tercera ronda y permitiría transitar entre las vías que desembocan a la rotonda sin exponerse a los coches.

En el mismo proyecto, los vecinos piden al Concello que convierta el actual aparcamiento disuasorio, pensado para coches, en un intercambiador de autocares, en el que parasen buses urbanos.