A la venta hasta marzo de 2027 los vuelos de A Coruña a Milán y Ginebra

La compañía Easyjet ya ha cargado los vuelos entre el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, y Ginebra y Milán hasta marzo de 2027, que es cuando expira el contrato.

La plataforma Vuela más alto ha indicado que habrá algunos cambios en la ruta a la ciudad italiana. Según se puede comprobar en la página web de la aerolínea, el vuelo entre A Coruña y Milán se opera actualmente los martes y sábados. Pero esto cambiará a partir de noviembre, cuando el enlace se realice los lunes y viernes.

Además, se elimina el horario matinal de salida desde Italia a las 6.45 horas, lo que, en opinión de Vuela más alto, lastraba la ruta.

En el vuelo a Ginebra no hay cambios, continuará operando los lunes y jueves.

Adiós a la ruta a Londres

La de Milán y Ginebra son, por tanto, las únicas rutas internacionales que se mantienen en la parrilla de Alvedro. Esta semana, el viernes 27 de marzo, será el último día del enlace que opera Vueling entre A Coruña y Londres-Gatwick.

Otra compañía que dejará de funcionar en el aeródromo coruñés a partir de abril es Volotea, que suprimirá los vuelos a Málaga y Valencia al concluir el contrato con el Consorcio de Turismo.

Estos cambios harán que Alvedro vaya a perder unos 120.000 pasajeros al año.

Vuelos de Santiago

El aeropuerto de A Coruña disfrutará de un pequeño respiro entre el 23 de abril y el 27 de mayo, ya que absorberá parte de la actividad del aeródromo de Santiago, que cierra por obras.

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Así, se sumarán a la parilla de Alvedro las rutas de París, Londres-Heathrow, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, aunque solo hasta finales de mayo.