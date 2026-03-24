A la venta hasta marzo de 2027 los vuelos de A Coruña a Milán y Ginebra
El enlace con la ciudad italiana pasará a operarse lunes y viernes, en lugar de martes y sábado
La compañía Easyjet ya ha cargado los vuelos entre el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, y Ginebra y Milán hasta marzo de 2027, que es cuando expira el contrato.
La plataforma Vuela más alto ha indicado que habrá algunos cambios en la ruta a la ciudad italiana. Según se puede comprobar en la página web de la aerolínea, el vuelo entre A Coruña y Milán se opera actualmente los martes y sábados. Pero esto cambiará a partir de noviembre, cuando el enlace se realice los lunes y viernes.
Además, se elimina el horario matinal de salida desde Italia a las 6.45 horas, lo que, en opinión de Vuela más alto, lastraba la ruta.
En el vuelo a Ginebra no hay cambios, continuará operando los lunes y jueves.
Adiós a la ruta a Londres
La de Milán y Ginebra son, por tanto, las únicas rutas internacionales que se mantienen en la parrilla de Alvedro. Esta semana, el viernes 27 de marzo, será el último día del enlace que opera Vueling entre A Coruña y Londres-Gatwick.
Otra compañía que dejará de funcionar en el aeródromo coruñés a partir de abril es Volotea, que suprimirá los vuelos a Málaga y Valencia al concluir el contrato con el Consorcio de Turismo.
Estos cambios harán que Alvedro vaya a perder unos 120.000 pasajeros al año.
Vuelos de Santiago
El aeropuerto de A Coruña disfrutará de un pequeño respiro entre el 23 de abril y el 27 de mayo, ya que absorberá parte de la actividad del aeródromo de Santiago, que cierra por obras.
Así, se sumarán a la parilla de Alvedro las rutas de París, Londres-Heathrow, Bilbao, Sevilla, Málaga, Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, aunque solo hasta finales de mayo.
- Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío
- Irene Ferreras: 'En el Deportivo no querían que empezase la temporada, pero no fueron valientes
- ¿Qué tiempo hará en A Coruña en la recta final de marzo? La Aemet y Meteogalicia tienen las claves
- Los cuatro barrios más céntricos agrupan más de la mitad de las obras en viviendas y locales en A Coruña
- ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
- El investigador de la Universidade da Coruña que limpia el agua con materiales naturales y luz solar: eficacia del 98%
- Novo Mesoiro, lejos del ruido y, a veces, demasiado: 'Aquí no hay prisas, hay parques y familias
- Vivir entre la oración y el trabajo, dos monjas de clausura celebran a su patrón en Bergondo: 'No estamos fuera del mundo