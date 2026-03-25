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Unos 150 funcionarios represaliados por el franquismo recibirán un homenaje en María Pita

El concejal Gonzalo Castro y el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, se han reunido esta mañana para avanzar en la declaración de Lugares de Memoria Democrática

Reunión del concejal Gonzalo Castro y el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

Reunión del concejal Gonzalo Castro y el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López. / LOC

RAC

Unos 150 funcionarios del Concello de A Coruña que fueron represaliados por la dictadura franquista recibirán un homenaje público en María Pita, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El anuncio ha trascendido este miércoles tras la reunión mantenida entre el responsable municipal en este ámbito y concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, para avanzar en la declaración de la Casa Cornide, la Casa Museo Casares Quiroga y el espacio comprendido entre la Torre de Hércules, Punta Herminia y Campo da Rata como Lugares de Memoria Democrática.

Según recoge el Gobierno, esta declaración responde a aquellos espacios, inmuebles, enclaves y patrimonio cultural inmaterial o intangible en los que se desarrollaron hechos relevantes por su significación histórica, simbólica y por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil, la dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.

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Un estudio realizado por el Instituto Cornide cifra en más de 140 personas las que sufrieron represión como empleados municipales durante la dictadura franquista.

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