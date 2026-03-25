A Coruña registra dos accidentes en el mismo tramo de Alfonso Molina en apenas dos horas

Un accidente ocurrido hoy en A Coruña pasadas las 10.20h mantiene cortado un carril de la avenida de Alfonso Molina media hora después de haberse registrado, según informan fuentes oficiales. Ha ocurrido en la entrada a la ciudad, a la altura del núcleo de Santa Gema, en la zona de Palavea, y en el accidente hay al menos un camión implicado, aunque por ahora apenas han trascendido datos acerca de las circunstancias de este accidente y sus consecuencias. Al lugar se han desplazado una ambulancia y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, según indican las mismas fuentes oficiales.

Es el segundo accidente de hoy en el mismo tramo ya que alrededor de las 08.00h dos turismos sufrieron una colisión por alcance prácticamente en el mismo punto, también en sentido entrada a la ciudad, aunque en este caso en el carril izquierdo. Este percance, que se saldó sin heridos, provocó retenciones en el acceso a A Coruña por la AC-11 ya que los conductores se encontraron con paradas intermitentes ya desde el puente de A Pasaxe. Estos atascos se solventaron a partir de las 08.15h.

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