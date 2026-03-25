La militancia del BNG de A Coruña confirma esta tarde a Avia Veira como elección de los nacionalistas para ser la próxima alcaldesa
Relevará también a Jorquera como portavoz de los nacionalistas en el Ayuntamiento a un año de la cita con las urnas. Ana Pontón arropa este jueves a la candidata en su presentación oficial
La Asamblea local del BNG de A Coruña ratifica esta noche a Avia Veira como la opción de los nacionalistas para ser la próxima alcaldesa de A Coruña. Tal y como adelantó este diario, la concejala y diputada provincial será cabeza de lista en mayo de 2027, para enfrentarse en las urnas, salvo sorpresa, a la actual regidora, la socialista Inés Rey, y el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo. Este jueves, la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, arropará a Veira (A Coruña, 1986) en su presentación oficial como la primera mujer y más joven aspirante del Bloque a asir la vara de mando en María Pita.
Licenciada en Filología, militante desde el instituto y vecina de Monte Alto, entró en la Corporación en 2012, en el hueco que dejó la renuncia de Xan Martínez Cajigal. El BNG estaba en la oposición del popular Carlos Negreira tras haber cogobernado con el PSOE entre 2007 y 2011. En el siguiente ciclo electoral, Avia Veira sostuvo al grupo en su peor momento, cómo única edila entre 2015 y 2019, después de que la irrupción de Marea Atlántica dejase al BNG con un solo edil en la Corporación de A Coruña y dimitiese su candidato, Xosé Manuel Carril.
Portavoz en María Pita
La previsión es que Avia Veira sea también, a lo largo de este último año de mandato antes de las elecciones, nueva portavoz del BNG en el Concello de A Coruña, como relevo de Francisco Jorquera, que anunció este mes que no se presentaría a las elecciones y que cedería también el testigo del liderazgo del grupo municipal. Jorquera seguirá como concejal hasta final de mandato.
- El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
- A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
- Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
- ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
- Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
- Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como 'lugar que recomendarías a un amigo
- Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España
- Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío