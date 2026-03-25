La militancia del BNG de A Coruña confirma esta tarde a Avia Veira como elección de los nacionalistas para ser la próxima alcaldesa

La Asamblea local del BNG de A Coruña ratifica esta noche a Avia Veira como la opción de los nacionalistas para ser la próxima alcaldesa de A Coruña. Tal y como adelantó este diario, la concejala y diputada provincial será cabeza de lista en mayo de 2027, para enfrentarse en las urnas, salvo sorpresa, a la actual regidora, la socialista Inés Rey, y el portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo. Este jueves, la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, arropará a Veira (A Coruña, 1986) en su presentación oficial como la primera mujer y más joven aspirante del Bloque a asir la vara de mando en María Pita.

Licenciada en Filología, militante desde el instituto y vecina de Monte Alto, entró en la Corporación en 2012, en el hueco que dejó la renuncia de Xan Martínez Cajigal. El BNG estaba en la oposición del popular Carlos Negreira tras haber cogobernado con el PSOE entre 2007 y 2011. En el siguiente ciclo electoral, Avia Veira sostuvo al grupo en su peor momento, cómo única edila entre 2015 y 2019, después de que la irrupción de Marea Atlántica dejase al BNG con un solo edil en la Corporación de A Coruña y dimitiese su candidato, Xosé Manuel Carril.

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Portavoz en María Pita

La previsión es que Avia Veira sea también, a lo largo de este último año de mandato antes de las elecciones, nueva portavoz del BNG en el Concello de A Coruña, como relevo de Francisco Jorquera, que anunció este mes que no se presentaría a las elecciones y que cedería también el testigo del liderazgo del grupo municipal. Jorquera seguirá como concejal hasta final de mandato.