Los buses abandonados de A Coruña en Georgia sorprenden a turistas en el Cáucaso
La youtuber que encontró los vehículos también comentó en sus redes sociales con humor la noticia
Tras la publicación en LA OPINIÓN A CORUÑA del hallazgo de tres autobuses de la Compañía de Tranvías hecho por una youtuber rusa en una localidad de la cordillera del Cáucaso en Georgia, estos han comenzado a recibir visitas hasta ahora inesperadas.
Así es el caso de David Fernández, que se encontraba de visita por la zona y se los ha encontrado tras conocer su existencia. "Estoy de viaje con cuatro amigos, hemos visitado un poco todas las zonas de Georgia como Tiflis o Kutaisi, también nos hemos pegado un baño en el Mar Negro, y ayer estuvimos en Stepantsminda, que es casi la frontera con Rusia", comenta a este diario Fernández.
David, no es coruñés, sino de Vitoria, pero tras leer LA OPINIÓN ya sabía qué era lo que encontraría en la localidad de Stepantsminda (o Kazbegui). "De casualidad mi chica me mandó vuestra noticia y ese mismo día me los crucé ahí abandonados", explica.
Los autobuses ya solo son chatarra, aunque seguro que para cualquier persona que haya viajado alguna vez en ellos la nostalgia le invade tras ver el interior en el que es probable que subiese en algún momento hace años. "Me hizo ilusión encontrármelos, pero viendo cómo es este país, con mucha dejadez y pobreza, no me sorprendió", explica.
Otros lectores de este diario también han comentado que harán parada en esta localidad en próximas visitas al país georgiano.
"Nos esconden la verdad"
Por su parte, la influencer que descubrió los autobuses reaccionó a la publicación de que estos vehículos habían sido vendidos a Azerbaiyán. Con gran pesar descubrió que esos autobuses no habían terminado allí para trasladar el euskera, suposición que hacía con tono humorístico en su vídeo. "Muy guay que este periódico local español apreciase los esfuerzos de mi mente inquieta y escribiese sobre los buses, pero destrozaron completamente mi teoría sobre la lengua georgiana-vasca", explicó con ironía la bloguera Natasha Adventures.
Tal y como añadió en otro story publicado en su cuenta de Instagram, "los periodistas descubrieron que los buses fueron vendidos a Azerbaiyán". "Creo que esto ha sido a propósito, estas noticias falsas nos esconden la verdad", continuó en otra publicación como si en esos autobuses también se transportase un poco de retranca gallega.
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