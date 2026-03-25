El santuario de la cerveza artesana en A Coruña que compite con los mejores del mundo: "Fuimos los primeros en traerla a la ciudad"

Que en A Coruña gusta la cerveza es un hecho indiscutible. Así lo llevan demostrando desde hace más de un siglo imperios como Estrella Galicia, que ha conquistado el mundo desde un pequeño rincón del Atlántico.

Las cervezas artesanas, sin embargo, tardaron más en hacerse un hueco en la urbe. "Fuimos los primeros en traerlas y al principio era difícil, porque no siempre tenían continuidad. Muchas veces, el maestro cervecero no tenía bien afinado el proceso y cada lote era un mundo", recuerda Juan Fernández, que, aun así, se armó de valor para abrir camino con su "cervezoteca" Malte.

Aunque comenzó hace 16 años en un pequeño local de Panaderas, hoy este templo cervecero tiene dos sedes repartidas entre la calle Galera y Atochas, donde Fernández ha creado un universo a la altura de los paladares más entrenados. Así lo han reconocido medios especializados como Lúpulo Digital, que lo posicionaba este enero como uno de los 20 mejores bares cerveceros de España y el mejor de toda Galicia.

El reconocimiento se suma a los otros premios con los que este amante de la cerveza ya ha visto recompensado su trabajo en las menos de dos décadas que lleva abierto. En 2019, el Malte de Galera triunfó como la mejor cervecería de España en los RateBeer Best Awards y como una de las siete mejores del mundo; y, poco después, en 2024, fue distinguido en la categoría de local especializado por los Premios Factoría de Cerveza.

Así es Malte, el templo cervecero de A Coruña con 20 grifos y más de 200 referencias

Cada uno de los locales de Fernández tiene un enfoque diferente, unidos por el sagrado puente de la cebada. En Galera -la "más emblemática"-, esta bebida es la reina indiscutible con 250 referencias en lata y en botella, y un total de 20 grifos.

Como para el hostelero la cerveza no se entiende sin acompañamiento, la cervezoteca también ofrece tapas internacionales para maridar, como gyozas, pollo nanban o tarta de ricota. "Ahora es muy común, pero hace 16 años nadie tenía ese enfoque de que la cerveza es como el vino: algo que puedes tomar para realzar un plato", cuenta el dueño, que extendió su concepto culinario en el número 8 de la calle Atochas.

Allí, en un establecimiento "más amplio", encontró todo lo que necesitaba para terminar de redondear Malte. Lo convirtió en "el primer local de Galicia con vino de grifo" y añadió una propuesta gastronómica de fusión junto a un delirio de sidra, kombucha y 35 surtidores de cerveza.

Los 43 grifos de la cervecería Malte de la calle Atochas, en A Coruña. / Iván Casal Nieto

Si tiene que elegir una de las imbatibles, no duda en señalar a AleAlé, una cerveza gallega sin filtrar ni pasteurizar con la que Fernández ya ha conquistado a buena parte de A Coruña. "Se vende muy bien. Hoy la cerveza artesana tiene una calidad excepcional", asegura el dueño, que se apasionó por esta bebida durante su formación en Santander.

Aunque lo que estudió fue Turismo, fue el lúpulo el que terminó ganando la partida en los 2000 para dar pie a lo que se acabaría convirtiendo en la mejor cervecería de A Coruña. La crisis de 2009 marcó un punto y aparte en su carrera y, tras el cierre de la empresa en la que trabajaba, decidió dar el paso de abrir su primer local en la urbe.

Aquellos inicios, dice, fueron un periodo complejo, con apenas un puñado de negocios como el suyo en los que apoyarse. "Cuando empezamos, estaban A Cova Céltica, el Rochester, el Penique y poco más. Recuerdo que no teníamos ninguna cerveza comercial y la gente nos decía 'a ver si sobrevivís sin Estrella Galicia', pero aquí estamos", cuenta, feliz con el giro que han dado los tiempos.

Y es que, en los últimos años, el mercado ha experimentado "una eclosión" y las cervezas artesanas han llegado hasta las grandes superficies alimenticias, al parecer, para quedarse. También Malte ha cambiado y ha terminado incorporando la 1906 -un producto que ha cruzado el mundo- a su carta, así como muchas referencias de la familia de cervezas Craft e Internacional de Hijos de Rivera.

Lo importante, apunta el hostelero, es la calidad y no tanto la etiqueta de industrial o artesana, aunque destacar con estas últimas exige un mayor esfuerzo. "Cuando se sale de lo comercial, es difícil especializarse y que te identifiquen fuera. En ese sentido, los premios que nos han dado han sido un reconocimiento a ese trabajo tan difícil".

Uno de los platos con los que se puede acompañar la cerveza en Malte. / Sergio Albert

La Checa, la hermana pequeña de la mejor cervecería de A Coruña

Las cervecerías coruñesas de Galera y Atochas no son las únicas que Fernández ha puesto en marcha. Este emprendedor afincado en la urbe ha seguido expandiendo su imperio cervecero hasta la Plaza de España, donde abrió, en 2023, La Checa.

De nuevo, se trata de un proyecto pionero, que lo ha convertido en la primera embajada de la Península de la fábrica de cervezas Budějovický Budvar. "Es la única cerveza que es estatal, la República Checa es la propietaria", cuenta el dueño sobre la bebida homónima, que acompaña en carta con distintas variedades de vino.

Cree que el tres será el tope en su número de locales, porque "estoy yo solo" y el sector es exigente. A partir de ahora, su potencial creativo lo reservará para las catas y maridajes, y para seguir rastreando buenas cervezas artesanas con las expandir el horizonte cervecero de A Coruña.