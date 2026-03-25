El Concello de A Coruña suma 276.000 euros en sanciones a vehículos tipo Uber y Cabify pero abre la posibilidad de que operen en horas "que el taxi no cubre"

El sector del taxi coruñés se ha movilizado en la mañana de este miércoles en una gran caravana que conducirá desde O Millenium hasta O Parrote para protestar por los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), ligados a empresas como Uber y Cabify, que, afirman, operan en A Coruña ilegalmente, realizando viajes dentro de la ciudad, sin que la Policía Local les ponga coto. La alcaldesa, Inés Rey, recordó que el Gobierno local está preparando una ordenanza para regular estos vehículos, y que, solo en este año, lleva 36 resoluciones,112 actas y algo más de 276.000 euros en sanciones, si bien los taxistas afirman que el Concello se está limitando a dar trámite a infracciones detectadas por los inspectores de la Xunta, y que el 092 no está levantando actas.

La regidora afirmó que las sanciones no han hecho desaparecer los VTC, y que "las grandes empresas" que los gestionan no se ven afectadas por las sumas. "El conflicto no se resuelve con sanciones", defendió, sino "conviviendo", y la ordenanza que se está preparando busca precisamente "regular la convivencia". También afirmó que hay "déficit de transporte de taxi", por ejemplo para dar servicios nocturnos, y que el número de licencias, algo más de 500, "no es suficiente" para cubrir las peticiones de los ciudadanos. Los fines de semana, indicó, hay "colas de noche" y los que piden taxi "esperan una hora".

"Los VTC dan un servicio que tiene demanda y no da el sector del taxi", defendió, y "los usuarios demandan ese servicio, hay que regularlo", por lo que se abrió a dejarlos trabajar regulándolos, e indicó la posibilidad de que "cubran horas que el taxi no cubre". "Cerrar los ojos o pensar que se pueden prohibir es alejarse de la realidad", remachó, y, aunque afirmó que "no se trata de buscar responsables", culpó a la Xunta por haber dado "licencias a cascoporro" para VTC en Galicia y "dejar la patata caliente a los Ayuntamientos". "Pedimos una regulación conjunta, tampoco les vale, pues la hacemos nosotros", resumió Rey, que defendió que "siempre me puse del lado de los taxistas" en cuestiones de subida de tarifas, problemas con las aseguradoras o la pandemia.