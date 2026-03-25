A Coruña exhibe su potencial para captar a residentes: "El Chuac es un hospital imponente"

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) celebró, este miércoles, su octava jornada de puertas abiertas para que titulados que acaban de aprobar su examen para cursar la especialidad conozcan más de cerca el área sanitaria coruñesa y, si les convence, se decanten por ella para continuar su formación, al tiempo que dan sus primeros pasos en el terreno laboral. Organizada por la Comisión de Docencia del área sanitaria de A Coruña y Cee, la convocatoria fue un éxito, con más de 150 participantes, que pudieron conocer, de primera mano, los principales aspectos asistenciales, docentes y de investigación que los hospitales del Chuac y los centros de salud, junto con el Instituto de Investigación Biomédica (Inibic) y el Centro Tecnolóxico de Formación (CTF), ponen a su disposición.

"El Chuac es muy conocido, también en mi país, Argentina, por redes sociales y demás, donde hemos visto muchas notas sobre este hospital: noticias de su actividad trasplantadora, publicaciones de compañeros que están haciendo aquí la residencia...", explicó Agustín Detomasi, argentino "de la provincia de Buenos Aires", de 28 años, y licenciado en Medicina en la Universidad Nacional del Sur. "Hice la carrera allá, homologué el título y me vine para España, con mi pareja. Nos establecimos en Asturias y, como siempre nos ha gustado el norte, nos apuntamos a jornadas abiertas de hospitales de aquí. Y el Chuac ha sido muy imponente desde que entramos", resaltó Agustín, durante un receso del encuentro, donde reconoció que su idea ha sido "siempre" hacer "la especialidad de Neurología".

"El Chuac es muy conocido, también en mi país, Argentina, por redes sociales y demás, donde hemos visto muchas notas sobre este hospital: noticias de su actividad trasplantadora, publicaciones de compañeros que están haciendo aquí la residencia...", explicó Agustín Detomasi

"Estudié Medicina, de hecho, para hacer algo relacionado con el cerebro. No obstante, hace poco, conocí una especialidad de la que se habla mucho, Neurofisiología Clínica, que también me plantea ciertas dudas... Así que estoy entre esas dos, pero aún no lo tengo muy claro", apuntó este joven argentino, consciente de que, "a la hora de elegir la especialidad y el hospital" en el que realizarla, "hay muchas variables a tener en cuenta".

Agustín Detomasi, este miércoles, en el Chuac. / LOC

"Un hospital muy grande, y muy lindo"

"Depende mucho de lo que elijan el resto de los compañeros, de lo que decidas tú... Pero el Chuac es una muy buena opción, y estará, seguro, entre las primeras", hizo hincapié, antes de referir cómo afronta el momento actual: "Con incertidumbre, pero, también, con confianza. Todo lo que hemos visto esta mañana en el Chuac nos ha convencido mucho. Creo que arrancamos bien, porque llegamos al salón de actos [punto de encuentro de los participantes en la jornada de puertas abiertas para residentes] en el primer intento, así que... [risas]. Creo que ha sido una buena señal, porque es un hospital muy grande, y muy lindo", destacó.

La intención de "cambiar de aires" y el hecho de que le "gusta mucho la ciudad" impulsaron a Ana Novoa, viguesa, de 25 años, y graduada en Medicina por la Universidade de Santiago, a participar en la octava jornada de puertas abiertas para residentes organizada por la Comisión de Docencia del área sanitaria de A Coruña y Cee, este miércoles, en el Chuac. "Me planteo irme fuera o quedarme en Galicia, y, en este caso, el Chuac es mi primera opción", señaló Ana, quien baraja las especialidades de "Ginecología, Psiquiatría o Pediatría", aunque le "tira un poco más" la primera opción.

"Me planteo irme fuera o quedarme en Galicia, y, en este caso, el Chuac es mi primera opción", señaló Ana Novoa, quien baraja las especialidades de "Ginecología, Psiquiatría o Pediatría"

"Entré en Medicina queriendo hacer Psiquiatría, aunque luego me di cuenta de que me gustaba bastante la Cirugía y, cuando roté por Gine, entendí que para mí era la combinación perfecta, porque tiene consulta súper variada, con el ecógrafo incluído también; la parte de Obstetricia, que me parece preciosa... Y, luego... esa parte de Cirugía. Me parece una especialidad que me completaría mucho, ya que también me considero una persona bastante activa. Por otro lado, sé que también sería feliz en Pediatría, porque me gustan mucho los niños, o en Psiquiatría, porque siempre me ha gustado, la verdad, aunque sean especialidades muy distintas las tres", reconoció Ana, quien, al igual que Agustín, afronta las próximas jornadas, "de momento, con incertidumbre".

Ana Novoa, este miércoles, en el Chuac. / LOC

"Bastante incertidumbre"

"No sé dónde voy a acabar ni haciendo el qué, entonces... Supone bastante incertidumbre, porque, en realidad, todo depende del número que tengas para elegir tras el 'examen MIR'. En mi caso, para Gine voy un poco justa, dependo muchísimo de la gente que escoge antes que yo, así que... A ver si hay suerte...", expuso.

"Con posibilidades de entrar en la especialidad" que desea realizar, Matrona, se ve Lara Arias, coruñesa, de 23 años, quien se mostró "muy ilusionada" con la "nueva etapa" que está a punto de iniciar. "Sé que va a ser dura, que la formación va a ser exigente... Pero yo le echo muchas ganas y soy muy positiva al respecto. Creo que es la mejor manera de afrontarlo", destacó Lara, convencida de que el Chuac apunta a ser su futuro más inmediato.

"Mi abuela siempre me decía que tenía que ser matrona porque me vuelvo loca con los bebés, pero yo le respondía que eso no era para mí. Sin embargo, cuando comencé a estudiar el grado de Enfermería, ya me fue gustando más. Durante la carrera, hice una rotación en la planta de Ginecología del Materno, bajé un par de veces al partorio y ya fui cambiando bastante de opinión...", explica Lara Arias

"Lo tengo bastante claro porque, además, estoy pensando en emprender, en un futuro, y me gustaría ir conociendo gente aquí. Pero es que, además, soy una enamorada de A Coruña, y sé que vivir en otro sitio me costaría...", consideró, antes de compartir cómo tomó la decisión de ser matrona.

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Lara Arias, este miércoles, en el Chuac. / LOC

"Mi abuela siempre me decía que tenía que ser matrona porque me vuelvo loca con los bebés, pero yo le respondía que eso no era para mí. Sin embargo, cuando comencé a estudiar el grado de Enfermería, ya me fue gustando más. Durante la carrera, hice una rotación en la planta de Ginecología del Materno, bajé un par de veces al paritorio y ya fui cambiando bastante de opinión... Y, cuando empecé a estudiar para el 'examen EIR', fue cuando ya fui consciente de que tenía que ser matrona, y de que las abuelas siempre saben más...", recalcó Lara, durante el transcurso de un encuentro en el que los futuros residentes estuvieron acompañados por la presidenta de la Comisión de Docencia del área sanitaria de A Coruña y Cee, la doctora Charo López Rico, y que también contó con la participación de su homóloga de la Comisión de Docencia de la Unidad Multidisciplinar de Medicina de Familia y Comunitaria, la doctora Nieves Domínguez González, y de la supervisora de Docencia y Formación de Enfermería, Noemí Cortés Rey, así como con los tutores de las distintas especialidades, que les guiaron por cada Unidad Docente.