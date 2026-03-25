Edificios enteros de pisos turísticos en A Coruña: ¿problema o solución?

En los últimos años, en el ámbito de la vivienda, hay un foco puesto sobre los pisos turísticos. En A Coruña, la escalada ha sido brutal: de las 416 viviendas de uso turístico (VUT) registradas en 2020 a las 1.340 del mes pasado. La situación llevó al Concello a elaborar una ordenanza específica para regular este tipo de alojamientos. Y muchos no cumplen. Según el Gobierno local, unas 700 deberán cerrar por no adaptarse a una norma que establece que las VUT solo pueden estar en edificios enteros, bajos y primeros pisos, pero nunca encima de una vivienda habitual. Estos requisitos, no obstante, también generan debate. A Coruña permite inmuebles dedicados en exclusiva a los pisos turísticos, algo que Santiago quiere prohibir.

¿Es, por tanto, el problema o la solución? En la ciudad herculina, la ordenanza establece que puede haber edificios enteros con VUT, con lo que se pretende evitar que estos alojamientos se establezcan en cualquier piso de un inmueble y molesten a los residentes. Según fuentes municipales, la norma recoge que "en zonas saturadas no se darán más licencias, sean edificios enteros o no". Por ahora, no obstante, ningún barrio ha recibido este título. El Concello fija un límite de 0,5 viviendas de uso turístico por 100 habitantes. Según cálculos del Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG), hay cuatro zonas que están por encima de este tope: la Ciudad Vieja y Pescadería hasta Juana de Vega y Modesta Goicouría; Monte Alto, As Atochas y Zalaeta; el tercer distrito, que incluye las plazas de Lugo, Galicia y Vigo, Juan Flórez, Cuatro Caminos y Tabacos; y el cuarto, que engloba Os Mallos y Sagrada Familia.

El Ayuntamiento de Santiago, por su parte, ha movido la primera piedra para poner freno a esta práctica. Esta transformación ya no está permitida en la zona histórica, pero el último cambio del plan urbanístico sigue autorizándola en otras zonas de la ciudad, algo que quieren prohibir para proteger el derecho a la vivienda. "El edificio íntegramente dedicado al alquiler turístico por apartamentos reduce la necesidad de contratación de personal y prestación de servicios", indicó el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás.

Menos perjuicios a otros vecinos

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria está a favor de que los propietarios que lo deseen puedan dedicar edificios completos a viviendas de uso turístico porque, apunta la presidenta, Patricia Vérez, "en ocasiones las viviendas turísticas en los inmuebles provocan perjuicios a los demás vecinos porque tienen horarios distintos o por ser causantes de ruidos".

Reconoce, además, que los dueños de inmuebles enteros opten por esta estrategia "tiene mucho que ver con la rentabilidad de ese negocio en detrimento del alquiler de uso residencial que tiene un precio limitado en A Coruña debido a la declaración de zona residencial tensionada y además influye la inseguridad jurídica derivada de la aplicación de la Ley por el derecho a la vivienda".

En invierno, muy baja ocupación

El vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, que reconoce que la ordenanza de A Coruña está recurrida, ve un inconveniente en el modelo de edificios enteros con VUT. "Al exigir uso completo, se retiran viviendas del mercado para alquiler. El edificio exclusivo exige que sea turístico, y en invierno hay muy baja ocupación porque no hay turismo y no se puede dedicar a otros fines. Se queda vacío", analiza, y manifiesta que está a favor del "uso mixto", es decir, pisos turísticos y alquiler tradicional. "Esto da más flexibilidad. Puedes dedicar el inmueble no solo al turismo sino también, por ejemplo, a estudiantes o a una familia que viene a una operación al hospital. Esto hace que el edificio siempre esté lleno, que tenga vida", añade.

Serrano apunta, además, que el modelo del Concello "tiene un tope restrictivo", así que "no es una barra libre" de nuevos edificios dedicados a las VUT.

El vicepresidente de Aviturga opina que las prohibiciones de la ordenanza va a hacer que "baje el turismo internacional, que suele eligir dónde ir por la vivienda que ve". Además, las VUT suelen ser una opción para muchos viajeros en invierno, cuando "hay hoteles que cierran" por ser temporada baja.

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Esta nueva situación también ha hecho que aumente el número de inversores, tanto locales como extranjeros, que adquieren inmuebles para rehabilitar y, después destinar al alquiler vacacional.