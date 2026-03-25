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ELLiS·D y Nadadora se suman al Noites do Porto de A Coruña

Se suman a los nombres ya confirmados María José Llergo, La Tania, Lela Soto y Curtis Harding

El cantante Ellis·D

El cantante Ellis·D / Freddie Willatt

RAC

Tras el anuncio de Noites do Porto este martes de los directos de María José Llergo, La Tania, Lela Soto y, anteriormente, de Curtis Harding, el festival ha anunciado a dos nuevos artistas que integrarán su cartel. El glam-punk de ELLiS·D y el pop de Nadadora son las nuevas incorporaciones.

Estas dos actuaciones formarán parte de la cápsula Noites nas salas, para los que las entradas están a la venta desde la mañana de este miércoles en las plataformas Ataquilla.com y Ticketmaster.com.

Este festival supondrá el debut en España de ELLiS·D, prometedor proyecto musical de Ellis Dickinson (batería de Fat Dog), que según explica la organización en una nota de prensa, es una suerte de mix entre David Bowie, David Byrne y los primeros The Who. Además, también se celebrará el regreso del grupo gallego de pop Nadadora, que supondrá el broche a esta sexta edición.

El concierto de ELLiS·D será en la sala Mardi Gras el 28 de junio mientras que el de Nadadora el 5 de julio en el Garufa Club.

NOITES DO PORTO 2026: PRIMERAS CONFIRMACIONES:

22.06.26, Jazz Filloa | Lela Soto

25.06.26, Garufa Club | La Tania

28.06.26, Mardi Gras | ELLiS·D

30.06.26, Inn Club | Curtis Harding 

02.07.26, Teatro Colón | María José Llergo

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05.07.26, Garufa Club | Nadadora

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