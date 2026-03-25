Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Semana complicada para la movilidad en A CoruñaCortes de tráfico por la protesta de taxistas en A CoruñaEl pleno por la renuncia del Mundial ya tiene fechaInditex moderniza sus instalaciones en SabónExcesos de velocidad: de sanción a delitoNuevo contrato del programa LecerNuevo almacén Amazon en AgrelaA la venta los vuelos de A Coruña a Ginebra y MilánEl tiempo en Galicia en Semana Santa
instagramlinkedin

Laboral

Emvsa crea una bolsa de empleo de cuatro categorías para gestionar el banco municipal de vivienda de A Coruña

Se buscan arquitectos, asesores jurídicos y auxiliares

Casa del Agua, lugar donde está la sede de Emvsa

Casa del Agua, lugar donde está la sede de Emvsa / Víctor Echave

Alberto Rivera

A Coruña

La Empresa Municipal de Vivienda de A Coruña (Emvsa) ha lanzado una convocatoria para la contratación temporal y constitución de una bolsa de empleo para cuatro plazas que gestionarán el Banco Municipal de Vivienda destinado al alquiler social.

La convocatoria es para cuatro categorías distintas. Una plaza será para arquitecto superior o técnico, otra de asesor jurídico, otra de auxiliar administrativo y una más de auxiliar de gestión social. Las dos primeras plazas tendrán puesto de Titulado Superior, nivel 1, mientras que los auxiliares serán de oficiales de 1ª, nivel 10.

Los contratos serán temporales por circunstancias de la producción y el sueldo será de más de 36.600 euros anuales tanto para el puesto de asesor jurídico como el de arquitecto superior o técnico y 23.400 en el caso de los auxiliares. Todos se actualizarán anualmente según proceda legalmente.

Los requisitos exigidos para poder optar a las plazas son los del título universitario en Derecho para el cargo de asesor jurídico, Arquitectura en el caso de arquitecto superior o técnico y título de graduado en Educación Secundaria, FP o equivalente en el caso de los auxiliares. Además, se requiere experiencia profesional de al menos cuatro meses realizando funciones y labores idénticas en otros puestos.

Noticias relacionadas

Para poder participar en el proceso, se requerirá enviar la solicitud al correo contratacion@emvsa.es o presentarla en el registro de la empresa en la Casa del Agua en un plazo de diez días. Tras ello se analizarán las candidaturas y se publicará la lista de personas que integrarán la bolsa de empleo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El paraíso de las gangas aterriza en Agrela: stock de Amazon y electrodomésticos desde 10 euros a partir del 28 de marzo
  2. A Coruña se prepara para siete días de complicaciones en la movilidad
  3. ¿Adiós a los atascos de A Coruña? El mapa del metro viral con paradas en Arteixo, el aeropuerto y Oleiros
  4. Inditex, Mango, Primark y H&M pactan una subida de sueldos y menos jornada tras tres años de bloqueo: Estas son las mejoras
  5. Un conocido local de A Coruña suma por primera vez un Solete de Repsol como 'lugar que recomendarías a un amigo
  6. Inditex duplica el presupuesto de su nuevo comedor de Arteixo y eleva la inversión a 28,4 millones de euros
  7. Estos son los dos colegios de A Coruña que Forbes sitúa entre los 100 mejores de España
  8. Una pontevedresa estrena el primer centro de yoga y pilates con máquinas en Arteixo: 'A los 17 descubrí que esto era lo mío

Cerca de 200 taxis protestan en A Coruña contra los servicios tipo Uber y Cabify: "VTC ilegales"

Cerca de 200 taxis protestan en A Coruña contra los servicios tipo Uber y Cabify: "VTC ilegales"

ELLiS·D y Nadadora se suman al Noites do Porto de A Coruña

ELLiS·D y Nadadora se suman al Noites do Porto de A Coruña

Del art nouveau al art déco: la originalidad de Lalique arriba a A Coruña

Usuarios del programa Lecer señalan al Concello de A Coruña de haberse quedado "al margen" en los impagos y piden información sobre el programa

Usuarios del programa Lecer señalan al Concello de A Coruña de haberse quedado "al margen" en los impagos y piden información sobre el programa

Nuevo paso en la descentralización: la Universidade da Coruña crea el Departamento de Medicina

Nuevo paso en la descentralización: la Universidade da Coruña crea el Departamento de Medicina

Semana do Cinema Galego en A Coruña: de 'Sirat a '360 curvas'

Semana do Cinema Galego en A Coruña: de 'Sirat a '360 curvas'

Emvsa crea una bolsa de empleo de cuatro categorías para gestionar el banco municipal de vivienda de A Coruña

Emvsa crea una bolsa de empleo de cuatro categorías para gestionar el banco municipal de vivienda de A Coruña

IWG amplía su proyecto en el Breogán Park de A Coruña con un centro de su marca premium Spaces

IWG amplía su proyecto en el Breogán Park de A Coruña con un centro de su marca premium Spaces
Tracking Pixel Contents