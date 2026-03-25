Emvsa crea una bolsa de empleo de cuatro categorías para gestionar el banco municipal de vivienda de A Coruña

La Empresa Municipal de Vivienda de A Coruña (Emvsa) ha lanzado una convocatoria para la contratación temporal y constitución de una bolsa de empleo para cuatro plazas que gestionarán el Banco Municipal de Vivienda destinado al alquiler social.

La convocatoria es para cuatro categorías distintas. Una plaza será para arquitecto superior o técnico, otra de asesor jurídico, otra de auxiliar administrativo y una más de auxiliar de gestión social. Las dos primeras plazas tendrán puesto de Titulado Superior, nivel 1, mientras que los auxiliares serán de oficiales de 1ª, nivel 10.

Los contratos serán temporales por circunstancias de la producción y el sueldo será de más de 36.600 euros anuales tanto para el puesto de asesor jurídico como el de arquitecto superior o técnico y 23.400 en el caso de los auxiliares. Todos se actualizarán anualmente según proceda legalmente.

Los requisitos exigidos para poder optar a las plazas son los del título universitario en Derecho para el cargo de asesor jurídico, Arquitectura en el caso de arquitecto superior o técnico y título de graduado en Educación Secundaria, FP o equivalente en el caso de los auxiliares. Además, se requiere experiencia profesional de al menos cuatro meses realizando funciones y labores idénticas en otros puestos.

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Para poder participar en el proceso, se requerirá enviar la solicitud al correo contratacion@emvsa.es o presentarla en el registro de la empresa en la Casa del Agua en un plazo de diez días. Tras ello se analizarán las candidaturas y se publicará la lista de personas que integrarán la bolsa de empleo.