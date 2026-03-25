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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 25 de marzo

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La escritora Lucía Solla.

La escritora Lucía Solla. / Marco Mas

RAC

Presentación de un libro sobre residencias

El escritor Gabriel García Legido presentará su libro Un pañuelo de papel (Diarios de residencia) de la mano de la Librería Arenas.

19.00 horas. Sporting Club Casino (Real, 83).

La autora de ‘Comerás flores’ en Lume

La gallega Lucía Solla visita la librería Lume para presentar Comerás flores, uno de los grandes fenómenos literarios de los últimos tiempos.

Noticias relacionadas

19.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3).

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