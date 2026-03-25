¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 25 de marzo
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Presentación de un libro sobre residencias
El escritor Gabriel García Legido presentará su libro Un pañuelo de papel (Diarios de residencia) de la mano de la Librería Arenas.
19.00 horas. Sporting Club Casino (Real, 83).
La autora de ‘Comerás flores’ en Lume
La gallega Lucía Solla visita la librería Lume para presentar Comerás flores, uno de los grandes fenómenos literarios de los últimos tiempos.
19.00 horas. Librería Lume (Fernando Macías, 3).
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