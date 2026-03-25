Nuevo paso en la descentralización: la Universidade da Coruña crea el Departamento de Medicina

El Consello de Goberno de la Universidade da Coruña (UDC) acaba de aprobar la creación del Departamento de Medicina, que estará compuesto por diez áreas de conocimiento: anatomía y embriología humana, cirugía, farmacología, fisiología, historia de la ciencia, medicina, medicina preventiva y salud pública, otorrinolaringología, psiquiatría y radiología y medicina física.

Se trata de un "nuevo paso para aplicar el convenio de descentralización de Medicina en las mejores condiciones posibles”, explicó el rector de la UDC, Ricardo Cao, quien recordó que el calendario de ese acuerdo es "muy exigente", razón por la que es necesario trabajar en diferentes líneas internas en paralelo a los trabajos de la comisión de seguimiento del convenio.

El texto firmado entre las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo y las Consellerías de Sanidade y de Educación prevé que la descentralización de toda la docencia de 4º, 5º y 6º de Medicina, tanto teórica como práctica, esté completada en el curso 2028/2029.

Así, la agrupación en un único departamento de todas las especialidades de conocimiento de las ciencias médicas y biomédicas permitirá realizar una mejor planificación docente de la enseñanza descentralizada de Medicina, crear sinergias entre las diferentes especialidades que lo componen y consolidar su proyección académica y social.

Con el personal docente e investigador existente en la actualidad, el departamento iniciará su andadura con 49 miembros, cifra que se irá incrementando con las incorporaciones que se formalicen en el futuro en cualquiera de esas diez áreas.

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La UDC cuenta, además, con una memoria de titulación de Medicina, aprobada por la Xunta de Facultade de Ciencias da Saúde el pasado mes de febrero, lo que demuestra el compromiso de la Universidad de A Coruña con esta área de conocimiento. De este modo, la UDC tiene preparados todos los pasos previos a la verificación de la memoria, que presentaría, en su caso, si se incumpliera alguna de las cláusulas establecidas en el acuerdo de descentralización.