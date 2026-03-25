Cerca de 200 taxis protestan en A Coruña contra los servicios tipo Uber y Cabify: "VTC ilegales"

El sector del taxi de A Coruña lleva hoy su clamor contra los servicios de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) a las calles de la ciudad y, sobre todo, hasta el Ayuntamiento. Una multitudinaria protesta de taxistas coruñeses recorre este miércoles el casco urbano de punta a punta, desde Os Rosales hasta María Pita, pasando por la ronda de Outeiro y el Ensanche hasta llegar a la Marina y O Parrote, con el fin de visibilizar su hartazgo por la "falta de voluntad" del Gobierno local para aportar soluciones que eviten los incumplimientos y la ilegalidad en servicios que prestan vehículos tipo Uber o Cabify, según denuncian los portavoces de los colectivos profesionales del taxi que se han concentrado en los alrededores del Milenium esta mañana al iniciar su manifestación en A Coruña. Radio Taxi y Tele Taxi secundan esta protesta, que ha arrancado pasadas las 11.00 horas tal como estaba previsto. La Policía Local cifra los participantes en cerca de 200 vehículos: concretamente 190 taxis según los cálculos del 092.

Cortes de tráfico

Los taxistas de A Coruña protestan este miércoles 25 de marzo contra lo que consideran una "inacción" del Ayuntamiento ante la circulación en la ciudad de VTC, es decir, vehículos tipo Uber o Cabify. Estos negocios tienen prohibido realizar viajes urbanos, dentro de la ciudad, y el Concello, que prepara una ordenanza específica para ellos, afirma que está tramitando expedientes a vehículos a los que se ha encontrado operando, pero tanto las asociaciones tradicionales del sector, Tele Taxi y Radio Taxi, como la recientemente creada Ugataxi salen hoy a las calles coruñesas entre las 11.00 y las 13.00 horas de este miércoles con una caravana de vehículos para hacer ruido en señal de protesta.

El Concello no tiene programados desvíos durante esta manifestación de taxistas en A Coruña, si bien habrá cortes puntuales por las vías por las que los taxistas vayan pasando en una marcha que será "lenta" para llamar la atención de la ciudadanía.

De acuerdo con las previsiones de la Policía Local, la concentración ha comenzado pasadas las 11.00 horas en el Millenium para después subir por la ronda de Outeiro hasta Pérez Ardá. A continuación avanzarán por Ramón y Cajal hasta la Casa del Mar y transitarán por Primo de Rivera hasta la plaza de Ourense, pasando por delante de los Cantones, por la Marina y por Puerta Real.

Fuentes del sector indican que previsiblemente aparcarán en O Parrote en torno a las 13.00 horas y después los taxistas caminarán hasta María Pita para llevar allí sus quejas y reclamaciones.

Los cortes no serán en las dos direcciones de las calles por las que pase la caravana, sino solo de los carriles que vayan ocupando. Aunque no se habilitarán itinerarios alternativos, sí se espera lentitud en el tráfico.

La alcaldesa defiende "regular la convivencia"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha recordado hoy --con la protesta de los taxistas ya en marcha-- que el Gobierno local está preparando una ordenanza para regular estos vehículos y que, solo en este año, lleva 36 resoluciones,112 actas y algo más de 276.000 euros en sanciones, si bien los taxistas afirman que el Concello se está limitando a dar trámite a infracciones detectadas por los inspectores de la Xunta, y que el 092 no está levantando actas.

La regidora afirmó que las sanciones no han hecho desaparecer los VTC y que "las grandes empresas" que los gestionan no se ven afectadas por las sumas. "El conflicto no se resuelve con sanciones", defendió, sino "conviviendo", y la ordenanza que se está preparando busca precisamente "regular la convivencia".

Inés Rey asegura que hay "déficit de transporte de taxi", por ejemplo para dar servicios nocturnos, y que el número de licencias, algo más de 500, "no es suficiente" para cubrir las peticiones de los ciudadanos. Los fines de semana, indicó, hay "colas de noche" y los que piden taxi "esperan una hora".

"Los VTC dan un servicio que tiene demanda y no da el sector del taxi", defendió, y "los usuarios demandan ese servicio, hay que regularlo", por lo que se abrió a dejarlos trabajar regulándolos, e indicó la posibilidad de que "cubran horas que el taxi no cubre". "Cerrar los ojos o pensar que se pueden prohibir es alejarse de la realidad", remachó, y, aunque afirmó que "no se trata de buscar responsables", culpó a la Xunta por haber dado "licencias a cascoporro" para VTC en Galicia y "dejar la patata caliente a los Ayuntamientos". "Pedimos una regulación conjunta, tampoco les vale, pues la hacemos nosotros", resumió Rey, que defendió que "siempre me puse del lado de los taxistas" en cuestiones de subida de tarifas, problemas con las aseguradoras o la pandemia.