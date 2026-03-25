Semana do Cinema Galego en A Coruña: de 'Sirat a '360 curvas'

'Sirat', 'As liñas descontinuas', 'San Simón', 'Antes de nós', 'Deuses de pedra', 'Ao son da nova regueifa', 'O silencio herdado' y '360 curvas' son las ocho películas que forman parte del Semana do Cinema Galego, que se celebra en A Coruña del 7 al 10 de abril. Habrá dos pantallas: en la Domus y en el teatro Colón.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, señaló que estos son algunos de "los grandes éxitos del cine gallego de los últimos doce meses". Presumió de que, hoy en día, A Coruña es "el plató preferido de muchas producciones". Y recordó, además, que A Coruña presentó su candidatura para entrar en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de cine y audiovisual.

Lucía Regueiro, miembro de la directiva de la Academia Galega do Audiovisual, comentó que la Semana do Cinema Galego cuenta con una "oferta plural, diversa y muy variada", que destaca por su "calidad".

Desveló, además, que el cartel es obra de la coruñesa Patricia Portela, quien hace un "homenaje" a las salas de cine, que son "lugares de encuentro" en un "contexto de consumo digital inmediato y solitario".

Ambas reconocieron que el cine gallego goza de "buena salud". "Hay producción, hay una buena percepción social del audiovisual gallego, pero hay mucho trabajo por delante y muchas cosas por mejorar", manifestó Regueiro.

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La entrada a todas las proyecciones es libre hasta completar aforo.