El tiempo en A Coruña según la Aemet: un frente poco activo afecta a Galicia antes de aparcar el paraguas para iniciar la Semana Santa

La primavera está a punto de cumplir su primera semana y en A Coruña ha entrado por la puerta grande, con una sucesión de días soleados en los que se han alcanzado máximas casi veraniegas. La primera gran cita marcada en el calendario primaveral, la Semana Santa, se acerca y la concurrencia de días festivos hace que muchos coruñeses estén pendientes de la previsión meteorológica antes de rellenar --o no-- su agenda, así que el pronóstico del tiempo ocupa estos días un lugar importante en el interés informativo de quienes desean hacer planes.

Las agencias especializadas en predecir el tiempo lo saben y sus profesionales suelen ser especialmente cautos a estas alturas del año cuando se les pregunta cómo viene el tiempo para la Semana Santa en un territorio determinado; son conscientes de que hay muchos ciudadanos pendientes de si llueve o no llueve, y de si se podrán hacer o no actividades al aire libre, así que van afinando sus pronósticos en función de cómo se concreten los modelos de predicción, observando con detalle cómo evoluciona la situación atmosférica teniendo en cuenta que los cambios de estación, y en concreto la primavera, pueden devenir más imprevisibles que otras épocas. Con todo esto presente, trazan un avance y en esta ocasión parece que ese adelanto apunta a que el tiempo en A Coruña en Semana Santa va a traer días de cazadora pero sin paraguas.

El avance de la Aemet para iniciar la Semana Santa en Galicia

Las previsiones empiezan a despejar una de las grandes dudas de estas fechas: qué ropa conviene llevar para los días de descanso, ya sea para toda la Semana Santa o solo para una parte.

Los que activen ya este fin de semana el modo vacaciones encontrarán, en general, un panorama favorable. Salvo en el norte de la comunidad —A Mariña y el extremo septentrional de A Coruña—, donde se esperan dos jornadas de nubosidad y lluvias débiles, en el resto de Galicia predominarán los cielos despejados. Eso sí, con temperaturas máximas por debajo de los valores habituales para esta época del año, según avanza el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante. En la ciudad de A Coruña la Aemet no descarta algún chubasco débil durante la jornada del sábado día 28 pero ya para el domingo se despeja el horizonte y se abrirán claros, con máximas que rondarán los 14 ó 15 grados durante el fin de semana.

¿Y qué ocurrirá a partir del lunes? No hará falta meter en la maleta ni paraguas ni chubasquero, aunque sí convendrá llevar cazadora para primera hora de la mañana y última de la tarde. “Se mantendrá el anticiclón fuerte estos primeros días de Semana Santa”, explica Infante. Ese escenario permitirá que las máximas repunten respecto al fin de semana, aunque seguirán moviéndose por debajo de lo normal en la primera semana de abril. En A Coruña, por ejemplo, donde lo habitual en estas fechas son 17 grados, los termómetros seguirán rondando los 15.

La predicción a medio plazo de Meteogalicia también augura tiempo estable en A Coruña durante el primer tramo de la Semana Santa, hasta el miércoles 1 de abril incluido. Por ahora el avance de la agencia gallega no llega más allá.

Llegan los días festivos: ¿se podrán hacer planes al aire libre?

La Aemet tampoco espera precipitaciones en la primera parte de estas minivacaciones y ya de cara al Jueves Santo, día festivo, aunque el pronóstico todavía presenta algo más de incertidumbre, todo apunta a que las temperaturas máximas se situarán en niveles similares a los de otros años, aunque ligeramente por debajo. En cuanto a la lluvia, el balance general invita al optimismo: será una semana más seca de lo habitual. “Lo que está claro es que sí se podrán hacer planes al aire libre”, destaca el delegado de la Aemet en Galicia.

Hoy se espera un frente poco activo

Antes de ese arranque vacacional, eso sí, A Coruña y el resto de Galicia vivirán hoy miércoles una caída importante de las temperaturas máximas. Los valores diurnos oscilarán entre los 11 grados de Lugo y los 19 de Vigo. En A Coruña los termómetros se moverán entre los 8 y los 11 grados de mínima, y entre los 12 y los 14 de máxima --según las previsiones de Meteogalicia y la Aemet respectivamente-- y en Santiago no rebasarán los 13.

En apenas 24 horas, el mercurio caerá entre tres y diez grados, según las previsiones de MeteoGalicia. Las mínimas, en cambio, apenas variarán y se moverán entre los cuatro y los nueve grados en las ciudades.