Unanimidad entre taxistas y oposición contra la "ilegalidad" de los servicios tipo Uber en A Coruña: unos 200 taxis se manifiestan contra la "inacción" del Concello

Protesta unánime del taxi para reclamar al Ayuntamiento de A Coruña que haga cumplir la ley y persiga a los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) que realizan servicios ilegales en la ciudad. Por normativa autonómica y ordenanza municipal, este tipo de vehículos, ligados a plataformas como Uber o Cabify, no pueden ofrecer viajes urbanos, dentro de la ciudad, pero taxistas y oposición denuncian que se están realizando sin control por parte de la Policía Local. En una ciudad con algo más de 500 licencias de taxi, aproximadamente dos centenares de vehículos recorrieron las vías coruñesas en la mañana y mediodía de este miércoles en una larga caravana, desde el Millenium hasta O Parrote, y desde allí, los profesionales continuaron a pie hasta la plaza de María Pita para exigir ante el Palacio Municipal que se cumpla la ley.

Y, aunque la alcaldesa, Inés Rey, afirmó este miércoles que el Concello ha tramitado sanciones e impuesto multas por valor de más de un cuarto de millón de euros, el presidente de Tele Taxi, Ricardo Villamisar, señala que "ninguna" ha sido impuesta por la Policía Local, que tiene la competencia. La alcaldesa defendió este miércoles que tiene que haber convivencia con los VTC, y que estos pueden complementar al taxi, pues hay demanda en la ciudad, pero Villamisar insiste en que "un déficit de taxis no se suple con una ilegalidad".

Llegada a O Parrote de la caravana de taxis que partió del Milenium. / Carlos Pardellas

"En las conversaciones que hemos mantenido con distintas concejalías nos han dado la misma respuesta: están tramitando las denuncias, pero quien levanta actas es la Xunta de Galicia", indica Villamisar. El presidente de Radio Taxi, Antonio Vázquez, reitera que ambas agrupaciones, mayoritarias en el sector coruñés, han tenido "seis o siete" encuentros con el Concello pero que lo que se ve en la calle es "inacción" por parte del 092 y "no se ha arreglado el problema". Los VTC son ahora "un número importante, cada vez más, tienen impunidad para trabajar" con "toda la tranquilidad del mundo" y sin miedo a las multas. "En Vigo, la Policía Local levanta actas, inmoviliza coches, aquí no ha abierto un solo expediente", protesta.

Esta es la primera protesta que convocan Tele Taxi y Radio Taxi, pero hubo ya movilizaciones previas de un grupo de taxistas que también estaban presentes este miércoles y que, a nivel gallego, acaban de constituir la asociación Ugataxi. Su vicepresidente segundo, Juan Carlos Sambad, insiste en que el sector tiene que mostrarle al Ayuntamiento "el poder que tiene" y en que es un "orgullo tener a todo el taxi junto". Vigo, señala, ha creado un grupo específico de la Policía Local y formado agentes para perseguir a los VTC que trabajen de forma ilegal, pero "en A Coruña no se les persigue". "No culpamos a la Policía Local, pero recibe órdenes de instancias superiores", remacha.

Concentración de taxis en el Milenium antes de la caravana de protesta contra los VTC en A Coruña. / Carlos Pardellas

"Las sanciones no se ven, hay cien o más vehículos"

Juan Daniel, uno de los taxistas de la manifestación, lleva ejerciendo su profesión una década, y "cuatro o cinco años", viendo la proliferación de VTC en la ciudad, que ahora calcula en "cien o más". "Hacen servicios ilegales", insiste, y "las sanciones no se ven". Para el taxista, el Concello, que está preparando una ordenanza específica para regular los VTC y abre la puerta a que puedan circular por la ciudad, no presta atención a las protestas del sector y "no hace nada" para impedir las ilegalidades: en las calles, insiste, no se ve que la Policía Local intervenga.

Lo mismo considera su compañero Andrés, con quince años de experiencia como taxista y que cree que "el Ayuntamiento está pasando olímpicamente de todo". "En Vigo inmovilizan al vehículo [infractor], lo llevan al depósito, aquí no", considera el profesional, que cree que en la ciudad hay "de 150 para arriba", que "hacen lo que les da la gana, esto es una ciudad sin ley". Además, acusa al Concello de errores en política de movilidad, poniendo "el acceso muy difícil" a muchas paradas, lo que impide "dar un buen servicio" y lleva a problemas en la oferta de taxi. "En el Obelisco antes había espacio para 30 coches, ahora queda para nueve", critica.

Protesta de taxistas ante el Palacio Municipal, este miércoles. / Carlos Pardellas

"Nadie discute la convivencia, se pide que se cumpla la ley"

En la protesta ante el Ayuntamiento, una de las manifestantes pedía entre aplausos la dimisión de Inés Rey, y agradecía la presencia en la manifestación del portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, y de la edil del BNG Avia Veira. Según defendió el primero, "nadie está discutiendo la convivencia" de VTC y taxi, sino que "los taxistas lo único que están pidiendo es que se cumpla la legalidad" y la persona encargada de hacer que se respete, insistió Lorenzo, es la propia alcaldesa. Lorenzo también señaló que durant ela pandemia los "únicos que estuvieron a pie de calle llevando a los enfermos fueron los taxistas, y eso hay que tenerlo muy presente". El grupo municipal del PP ha presentado preguntas ante el Ayuntamiento por las sanciones impuestas a VTC en la ciudad, aún sin respuesta, pero, basándose en las denuncias de los taxistas, Lorenzo insiste en que "por la información que tengo, la Policía Local no está actuando" y "no se están imponiendo sanciones".

Por parte del Bloque, Veira coincide en que "non se trata dunha cuestión de convivencia", sino de quién "está do lado dun servizo público, como é o do taxi", y defiendo que se cumpla la ley autonómica y la ordenanza municipal. Esta fue pactada por el Gobierno local y el BNG, y Veira insiste en que "repetía o que di a lei galega: os VTC non poden facer viaxes urbanas". Esto es una "liña vermella, total e absolutamente", para el BNG, con el que posiblemente el PSOE tenga que negociar la futura ordenanza relativa a los VTC, y Veira insiste en que estos vehículos hacen "competencia desleal", subiendo precios en horas de alta demanda o tirándolos cuando les conviene. Sobre el recurso a ellos para paliar la falta de taxis, la concejala pregunta a la alcaldesa si, en el caso de que "me tarde 45 minutos en chegar o 1A á parada de bus, podo subirme a un Alsa, o a un Cal Pita" en referencia a que en buses también hay diferencias entre los servicios urbanos e interurbanos. Si hay problemas de movilidad, defiende, la solución es "impulsar medidas no sector do taxi, e transporte público, sobre todo en autobús, para complementar e dar unha solución", pero siempre cimentada en el servicio público.