Usuarios del programa Lecer señalan al Concello de A Coruña de haberse quedado "al margen" en los impagos y piden información

Los usuarios del programa Lecer señalan al Concello de A Coruña por mantenerse "al margen de tomar medidas" en los meses de impago al profesorado del servicio. En un comunicado, manifiestan su descontento por la falta de claridad con el alumnado y la falta de participación con el profesorado de los cursos.

"Del Ayuntamiento esperamos respuestas concretas y directas tanto a los profesores como a los usuarios. A fecha de hoy hay todavía algún profesor sin cobrar, los talleres no han empezado y a los profesores no se les comunicó nada del nuevo pliego", explican en una nota después de que este diario publicase que el consejo rector del IMCE aprobará el viernes la licitación del nuevo servicio.

Los usuarios recapitulan la cronología de los hechos. Recuerdan que el 23 de diciembre se celebró una asamblea en el Fórum con presencia de todas las partes. "En esa Asamblea el concejal presente, se comprometió a pagar a los profesores, a reanudar los talleres", indica la nota. Esta posición quedó refrendada en el pleno municipal del 12 de febrero. El 23 de enero, los usuarios registraron en el Concello un escrito con firmas solicitando una reunión con la directora del IMCE, Laura Seoane. "No se ha recibido contestación alguna, incluso habiendo reiterado la misma petición por correo electrónico", explican.

"Con fecha 18 de marzo se celebró una asamblea en el Fórum para actualizar la última información sobre el programa, a la cual estaban invitados representantes del Ayuntamiento. No asistieron. En dicha asamblea se acordó formar una comisión de usuarios para solicitar una entrevista con la alcaldesa, Inés Rey. El lunes 23, la comisión de seis usuarios representantes se personó en el Ayuntamiento y no consiguió entrevistarse con la alcaldesa, por lo que se entregó un escrito en registro solicitando la entrevista. Hasta el día de hoy sin respuesta", resuelven en el comunicado.