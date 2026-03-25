Vecinos piden que el bajo del número 24 de Adelaida Muro en A Coruña sea destinado a "equipamiento público"
Defensa do Común y la asociación vecinal de Monte Alto instan al Concello a que haga la solicitud al Ministerio de Vivienda
Defensa do Común y la asociación de vecinos de Monte Alto solicitan al Ayuntamiento de A Coruña que inste a la entidad Casa 47 y al Ministerio de Vivienda para que se ceda al Concello la planta baja del edificio del número 24 de la calle calle Adelaida Muro, "con destino a equipamiento público y uso sociocultural del barrio".
A principios de mes, el Gobierno central anunció la construcción de once viviendas en el inmueble de Adelaida Muro, destinadas a alquiler asequible. La previsión es que empiecen a ser construidas este mismo año, según detalló el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien dijo que el proyecto, cuya redacción se encargó en febrero, estará listo el próximo verano. El inmueble, que contará con cuatro plantas, tendrá viviendas de una a cuatro habitaciones que serán alquiladas por un precio que no superará el 30% de los ingresos familiares medios en Galicia.
Defensa do Común recuerda que en enero de 2019 y mayo de 2023 se realizaron varias concentraciones "ante la parcela de 373 metros cuadrados que tenía el Ministerio de Defensa en la calle Adelaida Muro, solicitando su devolución al patrimonio público". Tras varias subastas de la parcela por parte de Defensa que quedaron desiertas, esta fue vendida a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES). Cuando se anunció que se iban a construir viviendas asequibles en este terreno, en julio de 2025, entregaron "un escrito al Consejo de Administración de SEPES solicitando que se reservase en el proyecto técnico al menos una planta para equipamiento social, respetando así el acuerdo del Pleno del 14 de enero de 2019 de construir un centro social". Nunca obtuvieron respuesta.
Ahora, ante el proyecto anunciado por el Estado, los vecinos piden que el bajo del número 24 de Adelaida Muro sea destinado a "equipamiento público".
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