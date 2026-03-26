Avia Veira, candidata del BNG a la Alcaldía de A Coruña: "Quero que ningunha familia teña que elixir entre comer e pagar o aluguer"

La asamblea local del BNG de A Coruña eligió este miércoles a Avia Veira como su candidata a la Alcaldía de A Coruña en las elecciones de 2027, y Ana Pontón, portavoz nacional de la formación, acudió este jueves por la mañana a la ciudad para estar presente en el anuncio de la decisión y darle el respaldo del Bloque en su conjunto. La elección no es una sorpresa, pues, como ya adelantó este diario, Veira, la edil más veterana del Bloque en A Coruña, era la opción más probable sobre la mesa después de que el actual portavoz municipal, Francisco Jorquera, anunciase que renunciaría a presentarse, y el plazo de presentación de candidaturas cerró sin otra opción. Pontón dio el espaldarazo oficial a una militante que trabajó en los "momentos máis dificiles", como única edil del Bloque entre 2015 y 201. Y la propia Veira, primera candidata femenina del BNG coruñés y que agradeció el soporte de las mujeres que la precedieron, dejó claro que su experiencia es un valor. "Non veño con promesas baleiras, veño con moito traballo feito", reivindicó, y con un "coñecemento" de la ciudad y del Concello que prometió poner al servicio de que "A Coruña teña un futuro mellor".

La candidata, nacida en A Coruña en 1986 y que actualmente vive en el barrio de Monte Alto, incidió en su vínculo con la ciudad. "Son filla desta cidade, aquí nacín, aquí me criei, aquí estudei, aquí construín a miña vida", enumeró, y defendió las virtudes de A Coruña, desde su cultura al talento de sus vecinos o su tejido económico, social, deportivo y cultural. Pero también advirtió de los "problemas reais". "Temos veciñas e veciños que non poden pagar os seus alugueres, que non poden vivir nos nosos barrios, temos mozas e mozos que marchan fóra porque aquí non atopan un futuro digno", y, poniendo el foco en las políticas que dependen del Concello, denunció que hay servicios básicos que "non funcionan ben", como la limpieza, y "contratos caducados", como el del bus. La política cultural está "entregada aos intereses privados" de los organizadores de festivales de pago mientras "se abandonan programas básicos como o programa de Lecer o como noso querido Noroeste".

"As coruñesas e os coruñeses merecen solucións concretas e asumo o reto", indicó Veira, prometiendo una ciudad con "vivenda accesible e digna" en la que ninguna vecino tenga que elegir entre "chegar a fin de mes, comer e pagar o aluguer", con transporte público de calidad, más accesibilidad, zonas verdes y espacios de convivencia. "Barrios vivos en definitiva", importantes porque son "o verdadeiro corazón da nosa cidade", reivindicó Veira, que prometió apoyo al tejido deportivo, los mercados y un Gobierno local que se ocupe de que funcionen los asuntos del "día a día".

"É honesta, traballadora, feminista e orgullosamente coruñesa"

Pontón, que confió en que Veira sea la "próxima alcaldesa", felicitó a la militancia coruñesa por su "apuesta sólida" para las municipales de 2027, pues Veira, afirmó, tiene "unha enorme traxectoria, pero sobre todo, ten á Coruña na cabeza". Según explicó la portavoz nacional del BNG, ambas se conocieron hace "moitísimos anos", cuando Veira era militante de Galiza Nova, y defendió que cuando se puso al frente del grupo municipal entre 2015 y 2019 demostró "a súa capacidade, a súa entrega e sobre todo que era unha persoa cun enorme talento, unha enorme dedicación e con capacidade de traballo".

Para la portavoz nacional, Veira es una persona que "está tendendo a man e preocupándose dos demáis", idónea para encabezar la lista ahora que la situación "é moi diferente" y el grupo municipal cuenta con cuatro ediles. "É unha muller honesta, traballadora, unha muller preparada, feminista e orgullosamente coruñesa, de Labañou e de Monte Alto, e tamén deportivista; é un luxo poder contar con ela como candidata", defendió.

Homenaje a la "entrega" de Jorquera y la "sororidade" de Queixas

En la reunión estuvo también presente el candidato a la Alcaldía del BNG en las dos últimas elecciones locales y, por el momento, portavoz nacional, Francisco Jorquera, si bien no realizó declaraciones. Se da por supuesto que Veira lo sustituirá en la portavocía del grupo municipal, si bien Veira afirmó que la decisión "aínda non se tomou" y deberá ser debatida en el grupo. Sí le agradeció a Jorquera, que antes de estar en A Coruña pasó años en la cúpula del BNG y llegó a ser candidato a la presidencia de la Xunta, sus años dedicados a la formación y su "entrega" y "paciencia" en los años que compartieron en el Concello. "Foi un pracer traballar ao teu carón, aprender cada día dos teus valores", resumió.

En el acto estuvieron presentes los dos otros concejales coruñeses del BNG, Mercedes Queixas y David Soto, que potencialmente podrían haber optado a la Alcaldía. Preguntada acerca de si la candidatura que presentó fue negociada y de consenso, Veira afirmó que el Consello Local la asumió "como propia" y que así se presentó a la asamblea de militantes, que la apoyó "por unanimidade". A Queixas le agradeció su "sororidade", una palabra que "define a nosa relación", pues es "unha compañeira e tamén unha amiga". A Soto lo definió como un "apoio fundamental", ya desde antes de que empezase a ser concejal en 2019, pues "tamén coincidimos en Galiza Nova", y personalizó su agradecimiento a la militancia en Ignacio Siota, responsable local del BNG y que también arropó a la nueva candidata en su presentación formal.