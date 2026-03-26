Los bomberos de A Coruña acuden a la calle Mosteiro de Sobrado por un incendio
Efectivos de emergencias y de la Policía Local están desplegados en las Casas de Franco, donde se ve humo sobre los tejados
Los bomberos de A Coruña intervienen a esta hora en la calle Mosteiro de Sobrado, en las conocidas como Casas de Franco, por un aviso de incendio en vivienda. Al lugar han acudido varias dotaciones de los efectivos de emergencias. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional también han acudido al lugar de este incendio, además de una ambulancia que también se ha desplazado al lugar.
Desde la parte baja de O Ventorrillo se ve humo por encima de los tejados del conjunto de viviendas de las calles donde a esta hora están desplegados bomberos y policía.
La calle Mosteiro de Sobrado está cortada al tráfico y en los aledaños hay gran expectación de ciudadanos que han salido a la calle o están asomados a las ventanas para seguir la evolución de los acontecimientos.
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