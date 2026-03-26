La plaza del Humor de A Coruña presenta hoy una llamativa estampa por la aparición de varios burkas de color morado colocados sobre los bustos de ilustres personajes de la tradición humorística y literaria gallega homenajeados en este céntrico rincón de la ciudad.

Burkas reivindicativos en la plaza del Humor de A Coruña. / Carlos Pardellas

Los velos integrales que cubren las efigies de Álvaro Cunqueiro, Vicente Risco, Wenceslao Fernández Flórez y Julio Camba o la figura de Castelao que reposa sobre un banco de piedra llevan carteles en los que se lee lo siguiente: "Mulleres de Afganistán, aquí están as túas irmáns". La performance sorprende hoy a muchos ciudadanos para los que estos burkas no están pasando desapercibidos.

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En las últimas horas han aparecido también estos burkas en otros lugares de A Coruña como los jardines de Méndez Núñez.