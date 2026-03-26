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Comienza la instalación de la nueva pasarela de Alfonso Molina entre las dos estaciones de A Coruña

La constructora colocó ayer los pilares sobre los que se asentará la nueva estructura

Pilares de la nueva pasarela de Alfonso Molina

Pilares de la nueva pasarela de Alfonso Molina / Casteleiro

El Concello ha iniciado la colocación de los pilares de la nueva pasarela peatonal de Alfonso Molina que va a conectar las estaciones de tren y bus. El primer paso ha sido la instalación de las estructuras blancas sobre las que, a continuación, se pondrá la nueva rampa. Mientras, la pasarela provisional sigue operativa para mantener conectada la calle Caballeros con la ronda de las Estaciones y Marqués de Figueroa.

La actuación supone una inversión de casi un millón de euros, necesaria para mejorar su accesibilidad y también para reforzar su seguridad.

La estructura provisional lleva abierta un mes, tras semanas de trabajos para la construcción de las cimentaciones a uno y otro lado de la avenida de Alfonso Molina --desde el borde de la calle Caballeros hasta el lateral de la gasolinera de Alfonso Molina a esta altura-- y después de las pruebas de carga, la colocación del tramo central de la pasarela y la instalación de las rampas laterales.

"Daños estructurales"

La pasarela que sobrevolaba la avenida de Alfonso Molina entre la estación de tren y la de autobuses sufría «daños estructurales». En febrero de 2023 el Concello recibió un informe realizado por Cimarq, consultora de ingeniería de medio ambiente y arquitectura. Este documento definía las actuaciones necesarias para la reparación de la estructura. «Dado el numeroso tráfico peatonal de la misma se considera necesario ejecutar las obras con el menor impacto posible», afirmaba el documento.

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El informe recogía los problemas que padecía la estructura. Una de las mayores problemáticas la causó la «abundante corrosión» de la zona central, las rampas y los descansillos. Por otro lado, las chapas de forjado colaborante (un tipo de forjado mixto compuesto por un perfil de chapa grecada de acero y una capa compresora de hormigón), presentaban "roturas, oxidación y pérdidas de espesor". Además, el informe señalaba "una rotura del hormigón con desprendimiento de cascotes y reducciones del espesor en zonas puntuales del pavimento del vano central".

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