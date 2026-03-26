Dieciséis horas sin tren en A Coruña: Renfe programa buses y taxis para 27 servicios afectados
Los convoyes dejarán de circular a las 22.30 horas de este viernes y se retomarán el sábado a las 14.00
La estación de tren de A Coruña estará cerrada desde esta noche hasta las 14.00 horas del sábado por las obras de la futura intermodal. Renfe ha programado un plan alternativo de transporte con autobuses y taxis para garantizar la movilidad de sus clientes.
Según Renfe, la realización de los trabajos es «incompatible» con la circulación de trenes, viéndose afectados los últimos servicios de la tarde de este viernes (a las 22.30 horas) con destino A Coruña y, hasta las 14.00 horas del sábado 28, las circulaciones con origen/destino la estación herculina.
Esta afectación conlleva la modificación del servicio en las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo y la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos, que realizarán una parte del trayecto por carretera. Además, por necesidades operativas derivadas de estas actuaciones, durante los días 29, 30 y 31 algunos servicios registrarán pequeñas alteraciones en sus tiempos de viaje.
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