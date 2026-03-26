El enlace de San Cristóbal y Alfonso Molina, en A Coruña, reabre este viernes para adelantarse a la saturación por el corte de A Pasaxe

Las obras de ampliación de Alfonso Molina obligaron a realizar cierres en algunos tramos horarios desde el pasado mes de enero el enlace de la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina hacia la salida de la ciudad. Pero el próximo lunes, 30 de marzo, la Xunta interrumpirá la circulación por la carretera de A Pasaxe, una de las principales arterias que conectan la comarca y la ciudad, para derribar el viaducto que da servicio al Chuac, como parte de la reforma de los accesos. La clausura será total durante tres días, y aumentará el tráfico en Alfonso Molina y las vías que le dan servicio. De acuerdo con fuentes conocedoras, el Estado, que realiza la obra de Alfonso Molina se puso como objetivo reabrir el ramal de San Cristóbal antes del cierre, y fuentes del Ministerio de Transportes confirmaron a este diario que "la fecha prevista para la reapertura es este próximo viernes 27 a lo largo del día", si bien no se conoce la hora.

El fin de los trabajos se realiza con diez días de retraso, pues, en enero, el Estado afirmaba que las restricciones a la circulación terminarían el 17 de marzo. El corte obligaba a los que circulaban desde Agrela a continuar por San Cristóbal hasta Matogrande y realizar un cambio de sentido para volver a Alfonso Molina, principal vía de acceso y salida de A Coruña, si bien el mismo Ministerio de Transportes recomendó evitar la glorieta de Matogrande para los tráficos de corto recorrido, dado su nivel de congestión. La ampliación de la avenida ya había obligado a cortes en este ramal, y se produjeron importantes atascos tanto en San Cristóbal como en Matogrande.

Cambios en las señales de tráfico en el barrio de Os Castros, en preparación del corte de A Pasaxe esta Semana Santa. / La Opinión

Alfonso Molina y Matogrande, alternativas

Y esta es una zona especialmente sensible la próxima semana. El corte de la avenida de A Pasaxe, que afectará al tramo comprendido entre el tanatorio Servisa y el Burger King, lleva a la Xunta a recomendar el uso de la carretera del puerto desde la glorieta de la Casa del Mar para acceder al hospital desde la ciudad. Y para aquellos que acceden a la ciudad se propone utilizar la avenida de Alfonso Molina hasta el desvío a Matogrande, desde donde se accederá al túnel de Eirís y de allí a la glorieta de Casablanca.

En la avenida de A Pasaxe se cortará el túnel de Os Castros, de forma que todo el tráfico pasará por los carriles laterales para evitar colapsar la zona del hospital. De acuerdo con la información facilitada por la Xunta, la llegada al Chuac se canaliza por Alfonso Molina, glorieta de Matogrande y glorieta de Casablanca. Para regresar se puede hacer el mismo recorrido al haberse demolido entonces la mediana de hormigón en la avenida de A Pasaxe. Desde la AP-9, el itinerario recomendado es también por Alfonso Molina, glorieta de Matogrande y glorieta de Casablanca. Desde Arteixo y Carballo el itinerario pasa por la glorieta de Agrela, glorieta de Matogrande, glorieta de Casablanca y hospital. Desde la glorieta de la Casa del Mar el acceso recomendado es por la carretera del puerto hasta la glorieta de Casablanca, que estará señalizado. El itinerario en sentido contrario será el mismo.

Rotonda de Casablanca, donde se han realizado cambios en la circulación en preparación del corte de A Pasaxe. / Iago Lopez

Cambios en el tráfico

La interrupción de A Pasaxe conlleva modificaciones en el tráfico y las señales. En la propia carretera, se derribará la mediana de hormigón a ambos lados del tramo cortado para permitir el cambio de sentido de los vehículos que lleguen. En la glorieta de Casablanca se anularon los stops en la rampa de la avenida de A Pasaxe hacia el puerto, en la que el tráfico hasta ahora accedía de forma directa porque los vehículos procedentes del túnel de Eirís o que giraban bajo el viaducto tenían que parar. Ahora se prioriza la circulación en la glorieta porque la que va hacia el puerto tiene que ceder el paso y hacer el recorrido completo de la glorieta para acceder al puerto.

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La apertura de un desvío desde este lugar al vial que sale del túnel de Eirís permite ya llegar a la glorieta de Casablanca y dirigirse a la ciudad. Cuando se demuela el viaducto también se podrá salir por la calle Inés de Ben, pero el itinerario recomendado será hacia la glorieta de Casablanca. En la avenida de Lamadosa se creará una glorieta y en la calle Curramontes se implantará el doble sentido desde la calle Inés de Ben para poder acceder a Lamadosa y salir hacia la AC-10. La demolición de una parte del viaducto obligará a hacer un relleno en el entorno del pazo de Guyatt que coincide con parte del vial de entrada al núcleo marinero, que será cortado y regulado con semáforos, a lo que se sumará la habilitación de zonas de cambio de sentido.