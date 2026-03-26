La exposición que conecta A Coruña con el Japón más cotidiano: "Estuve allí con la cámara como los japoneses aquí"

Un estanque de carpas, varios hombres comiendo solos en restaurantes, edificios al atardecer, taburetes vacíos, jardines difuminados, telas plásticas. Este resumen es, en realidad, la descripción de algunas de las imágenes que cuelgan en las paredes de VAVAVA Haus, en A Coruña. Las fotógrafas Lucía Castro, Alina Espiño y Andrea Sánchez presentan su primera exposición ARU HI (ある日)– Un día cualquiera.

La muestra capta la cotidianeidad de Japón en diferentes vertientes, de sus personas a sus calles. Entre colores anaranjados y fuertes contrastes, las tres artistas captan y transportan la rutina del país a través de sus objetivos. Transitaron por Tokyo, Osaka, Kyoto y, en el caso particular de cada una, la montaña, el rural y las islas tropicales niponas también se colaron.

"El espacio es un lugar neutro y muy agradable, un lugar acogedor y versátil muy apto para esta exposición. El público dice que es difícil distinguir entre la autoría de las fotos, que nos compenetramos muy bien", explica Lucía Castro.

La muestra encara su recta final y prepara dos actos para celebrarlo. El primero, este viernes 27 de marzo con un taller de origami impartido por Cristina Velasco Mora, creadora de la marca Anaquiños de Papel. "Teníamos la idea de que hubiese un elemento japonés en directo. Cristina había escrito al espacio anteriormente y nos pareció el momento perfecto", detalla Castro.

La clausura será este sábado 28 de marzo con una sesión vermú de inspiración nipona. DJ Lotta y DJ Wil amenizarán la jornada entre sandos, la versión japonesa del sandwich, y cócteles con referencias al país asiático.

Tres miradas, el mismo Japón

"Mi tendencia es fotografiar personas y tengo gusto por los objetos. Una de mis favoritas es la de un taxista preocupado dentro de su coche, en medio de la ciudad. Me gustaría preguntarle qué le ocurre. Estuve tres semanas y acabé en las islas, son menos conocidas y un país absolutamente distinto. Kyoto fue mi lugar preferido. Es el único sitio que me dio la impresión de ser abarcable, pero nada en Japón es abarcable", detalla Castro.

Tokyo cuenta con su propio barrio dedicado a la fotografía, los objetivos, los carretes tecnológicos y un largo etcétera. Al regreso, Lucía Castro encontró en sus imágenes "soledad, pero soledad en paz". Esta idea atraviesa la exposición porque se relaciona con la película Perfect Days, una elegía a la rutina sosegada.

"Me identifican porque tiendo a jugar con luz y sombra. Mi fotografía favorita es la de unas carpas japonesas. Puse mucho foco en Tokyo. La ciudad todavía guarda secretos. Pasé tiempo en Takayama, entre sus anticuarios. Hice una parada en Naoshima, la isla de los museos. Está intervenida por el arte y merece mucho la pena", señala Alina Espiño.

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"Una de mis obsesiones, aunque ligera, son los vehículos y los vehículos tapados, especialmente. Me encanta la cotidianeidad de las escenas. Uso Fujifilm por los colores, el contraste. Me traigo de Japón su gran cuidado al rural y a la ciudad, ese mimo. Fuera de las ciudades también pasé por áreas rurales y con una parada en lo que llaman los Alpes japoneses", aporta Andrea Sánchez.