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Dos heridos en A Coruña por un atropello de un patinete y un choque entre una furgoneta y una moto

Uno de los accidentes ha ocurrido en la calle Barcelona y el otro, en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Fisterra

Un vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Un vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

Sandra Abad

Dos personas han resultado heridas en dos accidentes de tráfico registrados durante las últimas horas en A Coruña, según informa la Policía Local.

El primero ocurrió alrededor de las 12.00h en la calle Barcelona al atropellar un patinete a una viandante. La peatón, septuagenaria, resultó herida y fue atendida por personal sanitario de una ambulancia que acudió al lugar del atropello.

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El segundo accidente tuvo lugar en la confluencia de la ronda de Outeiro con la avenida de Fisterra sobre las 12.55 horas por un alcance entre una furgoneta y una moto. Resultó herido el conductor de la moto, que fue evacuado al hospital en una ambulancia del 061 presuntamente con heridas leves, según informa el 092.

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