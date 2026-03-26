Dos heridos en A Coruña por un atropello de un patinete y un choque entre una furgoneta y una moto

Dos personas han resultado heridas en dos accidentes de tráfico registrados durante las últimas horas en A Coruña, según informa la Policía Local.

El primero ocurrió alrededor de las 12.00h en la calle Barcelona al atropellar un patinete a una viandante. La peatón, septuagenaria, resultó herida y fue atendida por personal sanitario de una ambulancia que acudió al lugar del atropello.

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El segundo accidente tuvo lugar en la confluencia de la ronda de Outeiro con la avenida de Fisterra sobre las 12.55 horas por un alcance entre una furgoneta y una moto. Resultó herido el conductor de la moto, que fue evacuado al hospital en una ambulancia del 061 presuntamente con heridas leves, según informa el 092.