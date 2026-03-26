Dos heridos en A Coruña por un atropello de un patinete y un choque entre una furgoneta y una moto
Uno de los accidentes ha ocurrido en la calle Barcelona y el otro, en el cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Fisterra
Dos personas han resultado heridas en dos accidentes de tráfico registrados durante las últimas horas en A Coruña, según informa la Policía Local.
El primero ocurrió alrededor de las 12.00h en la calle Barcelona al atropellar un patinete a una viandante. La peatón, septuagenaria, resultó herida y fue atendida por personal sanitario de una ambulancia que acudió al lugar del atropello.
El segundo accidente tuvo lugar en la confluencia de la ronda de Outeiro con la avenida de Fisterra sobre las 12.55 horas por un alcance entre una furgoneta y una moto. Resultó herido el conductor de la moto, que fue evacuado al hospital en una ambulancia del 061 presuntamente con heridas leves, según informa el 092.
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