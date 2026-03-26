¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 26 de marzo

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Musical 'Lúa', con la Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera.

Musical 'Lúa', con la Sinfónica de Galicia en el Palacio de la Ópera. / LOC

RAC

Estreno del musical ‘Lúa’ con la Sinfónica

El musical cuenta la historia de Lúa, cargada de música, raíces y valentía. Hay entradas en Ataquilla por 7,50 euros.

20.00 horas. Palacio de la Ópera (Glotiera de América)

Tarde de teatro en el Colón con ‘Nortear’

Es una producción de Columna Balteira con dirección y texto de Helena Salgueiro. Hay entradas desde 4 euros.

20.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)

Silvia Salgado presenta su nuevo libro

La autora de Antes del lunes conversará con la periodista Mónica Martínez, Juana Abellaneda y Laura Rodríguez Herrera.

19.30 horas. Fundación Rodríguez Iglesias (Cordelería, 32)

Charla sobre ‘Cirujanos en la cocina’

Alberto Martínez Isla y José Quiñones Sampedro presenta su nuevo libro. Estará acompañado por Fernando Cobián y Javier Ozores.

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20.00 horas. Real Club Náutico (Celedonio de Uribe, 1)

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