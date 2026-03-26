¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 26 de marzo
Consulta la programación cultural y de ocio en nuestra guía de planes
Estreno del musical ‘Lúa’ con la Sinfónica
El musical cuenta la historia de Lúa, cargada de música, raíces y valentía. Hay entradas en Ataquilla por 7,50 euros.
20.00 horas. Palacio de la Ópera (Glotiera de América)
Tarde de teatro en el Colón con ‘Nortear’
Es una producción de Columna Balteira con dirección y texto de Helena Salgueiro. Hay entradas desde 4 euros.
20.00 horas. Teatro Colón (Avenida de la Marina, 7A)
Silvia Salgado presenta su nuevo libro
La autora de Antes del lunes conversará con la periodista Mónica Martínez, Juana Abellaneda y Laura Rodríguez Herrera.
19.30 horas. Fundación Rodríguez Iglesias (Cordelería, 32)
Charla sobre ‘Cirujanos en la cocina’
Alberto Martínez Isla y José Quiñones Sampedro presenta su nuevo libro. Estará acompañado por Fernando Cobián y Javier Ozores.
20.00 horas. Real Club Náutico (Celedonio de Uribe, 1)
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