Más moreras en lugar de perales en Santa Catalina
Los frutales no arraigaron y el Concello incorpora ejemplares de la misma especie que el resto de San Andrés
Más moreras para el nuevo San Andrés. Un año después de la reforma de la vía, el Concello de A Coruña cambia las especies arbóreas en uno de sus tramos. En la zona de Santa Catalina, trabajaron este jueves los jardineros para sustituir varios ejemplares en la acera que cierra la plaza de Santa Catalina. Los perales plantados cuando se reformó la plaza no llegaron a arraigar, según fuentes municipales, que añaden que los frutales suelen ser sensibles y no siempre salen adelante con éxito.
La transformación de San Andrés en un bulevar no solo se llevó a cabo mediante la modificación del pavimento, sino también a través de una actuación ambiental, con la plantación de moreras a lo largo de su trazado. La iniciativa tiene por objetivo recuperar el carácter de paseo arbolado que tuvo esta calle, primera de la ciudad con esta configuración gracias a los 300 árboles de esta especie procedentes de la comarca de Valdeorras que se colocaron allí a finales del siglo XVIII.
Estos ejemplares fueron desapareciendo de San Andrés a medida que la calle fue tomada por los coches y las aceras redujeron su tamaño.
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