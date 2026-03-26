La opción de que Uber y Cabify operen dentro de A Coruña, lejos del consenso político

Este miércoles, mientras los taxistas de A Coruña recorrían la ciudad en una masiva caravana de protesta para pedir que la Policía Local persiga a los VTC como Uber y Cabify que operan ilegalmente dentro de la ciudad, la alcaldesa, Inés Rey, planteó la "convivencia" entre estos nuevos vehículos y el sector del taxi. La actual ordenanza de movilidad coincide en la ley gallega en prohibir que los VTC realicen trayectos urbanos, dentro de la ciudad, pero el Gobierno local está preparando una nueva norma específica para ellos, y Rey se abrió a la posibilidad de que "cubran horas que el taxi no cubre". Pero una norma en este sentido tendría que pasar por pleno, donde Gobierno local socialista no tiene mayoría y la oposición se muestra reacia: el PP afirma que no respaldará una ordenanza que no tenga apoyo de los taxistas, mientras que el BNG, con el que el PSOE negoció hace unos meses la ordenanza de movilidad, advierte de que no apoyará en ningún caso que los VTC realicen viajes urbanos. La medida está muy lejos de tener consenso político, y, si la oposición no solo se abstiene, sino que vota en contra, está condenada a fracasar.

Por el momento no hay borrador de ordenanza de VTC, y fuentes del grupo municipal del PP indican que "es difícil decir qué se votaría en un reglamento que desconocemos", al tiempo que acusan al Gobierno local de "decir una cosa y luego llevar a pleno chapuzas que en nada se parecen a lo anunciado". Los populares suman doce ediles contra los once socialistas, con lo que su voto en contra en pleno, si el BNG se abstuviese, impediría aprobar la ordenanza. Y el PP asegura que solo apoyaría un reglamento que permita que los VTC puedan hacer viajes urbanos "si está pactado y consensuado con el sector del taxi", para el que Uber o Cabify son competencia.

En numerosas ocasiones a lo largo de este mandato, los socialistas han aprobado asuntos con el voto en contra del PP gracias al apoyo del Bloque, y aunque los populares afirman que ha cambiado de opinión en otras ocasiones para respaldar al Gobierno local, la formación, que suma cuatro concejales en la corporación coruñesa, era taxativa este jueves. "Se o Goberno local leva ao pleno unha ordenanza que permita as viaxes urbanas non terá o voto do BNG", indican desde el grupo municipal. Según afirmó este miércoles la recién elegida candidata nacionalista a la Alcaldía en 2027, Avia Veira, que acudió a la concentración de taxistas, afirmó que los viajes urbanos de los VTC son una "liña vermella, total e absolutamente", y que estos vehículos hacen "competencia desleal" y que si hay deficiencias en el servicio de taxi hay que "impulsar medidas" en el sector y el transporte de bus.

Reclamación de que "se cumpla la legalidad"

Sin apoyos y con elecciones municipales en 2027, es probable que el Gobierno local no lleve la nueva ordenanza a pleno, para no sufrir una posible derrota en el pleno y evitar un conflicto con los taxistas. Pero el conflicto del sector con el Concello tiene una causa más inmediata: las asociaciones del taxi afirman que los VTC ya están realizando viajes dentro de la ciudad, y que la Policía Local no les está poniendo coto. En esto coincide la oposición: el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, que estuvo con los taxistas en la protesta del miércoles, indicó que "lo único que están pidiendo es que se cumpla la legalidad" y que "por la información que tengo, la Policía Local no está actuando" y "no se están imponiendo sanciones". Veira señaló que la ordenanza de movilidad que su grupo pactó con el Gobierno local "repetía o que di a lei galega: os VTC non poden facer viaxes urbanas".

Noticias relacionadas

Rey insistió el miércoles en que el Concello sí está tramitando multas a VTC que no cumplen la ley, y afirmó que este año lleva 36 resoluciones,112 actas y algo más de 276.000 euros en sanciones. Pero se trata de infracciones detectadas por inspectores de la Xunta y luego tramitadas por el Ayuntamiento, y los taxistas insisten en que el 092 no está levantando actas. En todo caso, Rey la regidora incide en que "el conflicto no se resuelve con sanciones" y que hay un "déficit de transporte de taxi". También acusó a la Xunta de dar licencias "a cascoporro" y dejar a los Ayuntamientos la "patata caliente" de controlarlos.