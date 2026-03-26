Llega a Marineda City el pop-up de Amazon que arrasa en Europa: paquetes sorpresa por menos de 3 euros y 10 minutos para elegir

La fiebre de los paquetes de Amazon se extiende por A Coruña. Después de que una tienda de Oza empezara a ofrecerlos el verano pasado y del anuncio de la apertura de un almacén en Agrela con stock de la plataforma, parece que le toca el turno a Marineda City, que albergará un pop-up con paquetes sorpresa procedentes de envíos extraviados.

La tienda es un proyecto de la start-up francesa King Colis, que abrirá en la planta 0 del espacio desde el lunes 6 de abril hasta el sábado 11. Será casi una semana en la que los coruñeses podrán adquirir sus lotes misteriosos, que se venden al peso por 2,29 euros los 100 gramos en el caso de los packs estándar y por 2,99 en los premium.

En ambos casos, el contenido será un enigma para los clientes, que solo dispondrán de diez minutos para elegir los paquetes que deseen llevarse. No podrán abrirlos, aunque sí coger la cantidad que quieran y comprobar luego si su intuición les ha guiado en la dirección adecuada.

Los productos escondidos, indican los organizadores, pueden llegar a ser muy superiores al precio de compra. Entre los artículos que pueden aparecer hay gadgets, videojuegos, ropa de diseño, artículos de colección y de belleza, que se revelarán ante los sorprendidos ojos de sus compradores cuando abonen el importe y rasguen el plástico.

"Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja"

Los productos de este pop-up coruñés de paquetes de Amazon proceden de compras online que nunca llegaron a su destino por distintas incidencias. Unos paquetes que antes eran destruidos por las empresas de logística, pero que, en los últimos años, son adquiridos por firmas como King Colis para darles una segunda vida.

La marca francesa ya los ha despachado bajo este formato efímero en varios puntos del país, como Madrid, Asturias, Vigo o Barcelona, llegando a reunir a cerca de 130.000 visitantes en toda España. Para todos ellos, el reclamo es similar: Amazon y la emoción de lo desconocido, porque el proceso de compra "siempre es emocionante".

"Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces, hay verdaderos tesoros en los paquetes", dice Killian Denis, CEO y cofundador de King Colis. Según cuenta la compañía, en sus tiendas efímeras los clientes han llegado a hallar piezas realmente especiales. Por ejemplo, pequeños lingotes de oro o "una carta Pokémon ultrarrara de 3.000 euros".

Dos clientas eligen sus paquetes en la tienda efímera de Amazon de King Colis. / Cedida

La suerte, comenta Denis, "juega un papel" decisivo en lo que los compradores reciben, pero "la experiencia sigue siendo inolvidable". Aunque conviene llegar temprano, ya que es habitual que se acaben formando colas para acceder al pop-up.

Quienes deseen sortear la espera, tienen la posibilidad de adquirir pases rápidos en la página web de King Colis. Una empresa que, tras su cita en A Coruña, continuará con sus ventas a lo largo de Europa, donde despacha entre 50 y 70 toneladas de paquetes sorpresa de Amazon cada mes.